Ludnica na tribinama! Ovako je Sergej Jakirović došao do prve pobjede u sudačkoj nadoknadi

Sergej Jakirović u nedjelju je upisao prvu pobjedu na klupi Hull Cityja. U vrlo zanimljivoj utakmici protiv Oxforda punoj golova, Tigrovi su došli do pobjede duboko u sudačkoj nadoknadi.

Hull je dominirao u prvom poluvremenu sa 75 posto posjeda i devet udaraca naspram Oxfordovih pet, ali rezultat na poluvremenu je bio 2:2. Joe Gelhardt je doveo Hull u vodstvo da bi Will Lankshear izjednačio samo sedam minuta kasnije. U 20. minuti Matt Crooks vraća Hull u vodstvo, a ovoga puta nakon samo šest minuta Volovi opet izjednačuju preko Brannagana.

Drugo poluvrijeme proteklo je bez golova sve do treće minute sudačke nadoknade kada Oli McBurnie zabija za pobjedu Hulla. Momčad Sergeja Jakirovića u prvom je kolu osvojila bod u gostima protiv odličnog Coventryja, a sada su u drugom kolu svladali Oxford, ekipu za koju se očekuje da će biti u borbi za ostanak skupa s Hullom.

"There's the goal... it's Oli McBurnie!" 🎙️



Extended highlights 👇#hcafc — Hull City (@HullCity) August 18, 2025

Nakon dva kola Hull ima četiri boda i izgledaju vrlo dobro na početku sezone. Podsjećamo, Hull je prošle sezone jedva ostao u ligi i Sergejev glavni zadatak je učiniti ovu sezonu mirnijom. Kadar je solidan što se tiče prvih 11, ali tanka klupa mogla bi biti problem.

