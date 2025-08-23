GRAĐANI JOŠ NA ODMORU /

City bez Gvardiola i Kovačića poražen na Etihadu: Vušković na klupi Tottenhama
Foto: Profimedia

Luka Vušković ispratio je pobjedu svoje momčadi s klupe za pričuve

23.8.2025.
15:58
SPORTSKI.NET
Profimedia
Manchester City je na svom Etuhadu u drugom kolu nove sezone Premier lige poražen od Tottenhama 2-0. 

Mogli su domaćini povesti u 28. kada je nakon prodora Haalanda sam pred gostujućeg golmana izbio Marmoush, ali nije uspio zabiti. 

Usojeli su zato gosti povesti u 35. kada se Stones poskliznuo postavljajući zaleđe. Richarlison se sjurio po desnoj strani i ubacio u sredinu gdje je Johnson pospremio loptu u mrežu. 

U 40. je Trafford istrčao s gola Cityja i u borbi za loptu koljenom udario Kudusa, no sudac nije svirao penal. 

U sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena Trafford je katastrofalno dodao jednu loptu Nicu, a Sarr je to presjekao. Pokušao je Richarlison, ali obranio je Trafford, no lopta je došla do Palhinhe čiji udarac se odbio od Reijndersa i ušao u mrežu. 

Luka Vušković ispratio je pobjedu svoje momčadi s klupe za pričuve, dok su Joško Gvardiol i Mateo Kovačić ozlijeđeni u redovima Cityja. 

City bez Gvardiola i Kovačića poražen na Etihadu: Vušković na klupi Tottenhama