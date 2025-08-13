Marcelo Brozović pred senzacionalnim transferom: Vraća se u Europu, Liga prvaka odlučuje o svemu?
U Brozovićevom transferu Liga prvaka će navodno imati ključnu ulogu
Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Marcelo Brozović pred senzacionalnim je transferom u Fenerbahče, turskog giganta koji je ove sezone izborio plax-off Lige prvaka.
Tim transferom Brozović bi se vratio u Europu nakon dvije godine kada je otišao iz milanskog Intera u saudijski Al-Nassr, čiji je trenutno član.
Informaciju o potencijalnom Brozovićevom odlasku u Fener objavio je turski Fotospor koji je objavio da prva zvijezda Al-Nassra Cristiano ronaldo u svojoj momčadi želi turskog veznjaka Hakana Calhanogulua koji sada igra za Inter. Njegov dolazak značio bi da Brozović može ići.
Marcelo je, pišu Turci, tim igrača kakvog u svojpoj momčadi želi trener Fenera Jose Mourinho te da bi moglo doći do transfera.
Fenerbahče se ove sezone plasirao u play-off lige prvaka i za ulazak u najelitnije klupsko natjecanje igrat će potiv Benfice.
Ako izbori ulazak u LP, očekuje se da će Fener baciti sve na Brozovićev transfer kako bi se dodatno pojačao za to elitno natjecanje.
