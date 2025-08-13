Marcelo Brozović pred senzacionalnim transferom: Vraća se u Europu, Liga prvaka odlučuje o svemu?

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Marcelo Brozović pred senzacionalnim je transferom u Fenerbahče, turskog giganta koji je ove sezone izborio plax-off Lige prvaka.

Tim transferom Brozović bi se vratio u Europu nakon dvije godine kada je otišao iz milanskog Intera u saudijski Al-Nassr, čiji je trenutno član.

Informaciju o potencijalnom Brozovićevom odlasku u Fener objavio je turski Fotospor koji je objavio da prva zvijezda Al-Nassra Cristiano ronaldo u svojoj momčadi želi turskog veznjaka Hakana Calhanogulua koji sada igra za Inter. Njegov dolazak značio bi da Brozović može ići.

Marcelo je, pišu Turci, tim igrača kakvog u svojpoj momčadi želi trener Fenera Jose Mourinho te da bi moglo doći do transfera.

Galatasaray ve Fenerbahçe ile anlaşamayan Hakan Çalhanoğlu, Cristiano Ronaldo'nun bastırmasıyla Al-Nassr'ın yolunu tutmak üzere. CR7, Türk Milli Takım kaptanının alınmasını, Marcelo Brozovic'in gönderilmesini istiyor. Hırvat ön libero tam da Jose Mourinho'nun aradığı oyuncu tipi. pic.twitter.com/oh2WTS5SFZ — Fotospor (@EfsaneFotospor) August 11, 2025

Fenerbahče se ove sezone plasirao u play-off lige prvaka i za ulazak u najelitnije klupsko natjecanje igrat će potiv Benfice.

Ako izbori ulazak u LP, očekuje se da će Fener baciti sve na Brozovićev transfer kako bi se dodatno pojačao za to elitno natjecanje.

