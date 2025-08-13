A nekoć je bio sretan i nasmijan: Pogledajte na što sada liči Dominik Livaković

Fenerbahče je s čak 5:2 pobijedio Feyenoord i prošao u play-off Lige prvaka, a hrvatski golman Dominik Livaković je u tom susretu bio na klupi turske ekipe.

To je samo potvrdilo pisanje turskih medija da Livaković više nije prvi izbor trenera Josea Mourinha, a cjelokupna situacija je Dominiku jako teško pala.

To se možda i najbolje vidjelo nakon utakmice, kada je cijela ekipa Fenerbahčea pred navijačima slavila veliku pobjedu nad Feyenoordom, a Livaković je tada bio vidno utučen.

Samo je stajao na mjestu, gledao oko sebe, bez osmjeha na licu.

OVDJE možete pogledati kako je to izgledalo.

Livaković, za kojega je prilično jasno da sljedeće sezone neće ostati u Fenerbahčeu, već se dugo povezuje s transferom u brojne klubove. Turski mediji već su ga otpisali i slali u brojne klubove od liga petica do Saudijske Arabije, ali ništa od toga nije bilo realizirano te je Livi još u Turskoj.

