Plavi slave, a legendarni dinamovci dijele nagrade: Na finalu 'Ramljaka' i čovjek na kojega su mnogi zaboravili

Maksimir je i ove godine bio pozornica za buduće nogometne zvijezde na jednom od najprestižnijih juniorskih turnira u Europi, Memorijalu Mladen Ramljak. U izdanju za 2025. godinu, koje je ocijenjeno kao najjače dosad, juniori GNK Dinamo pod vodstvom trenera Jerka Leke obranili su naslov prvaka, demonstriravši talent i pobjednički mentalitet. U napetom finalu svladali su talijansku Bolognu, dok je posebnu pažnju svjetske javnosti privukao nastup Kaija Rooneyja, 15-godišnjeg sina legende engleskog nogometa, Waynea Rooneyja.

Dramatičan put do trona

Dinamo je svoj put do obrane naslova započeo u skupini A, gdje su ih čekali europski velikani Manchester United i Juventus te bečki Rapid. "Modri" su turnir otvorili pobjedom protiv Juventusa od 1:0, da bi u drugom kolu, u pravoj golijadi, svladali Rapid s 3:2. Gosti iz Beča dvaput su vodili, no golovima kapetana Marka Zebića, Vuka Vlahovića i Leonarda Perkovića, Dinamo je osigurao ključna tri boda.

Odluka o finalistu pala je u posljednjem kolu, u izravnom okršaju s Manchester Unitedom. Bio je to treći susret ovih dviju momčadi u tri godine na Ramljaku, a ponovno je ponudio spektakl. Dinamo je na poluvrijeme otišao s velikom prednošću od 2:0, zahvaljujući pogocima Karla Zulfića i Mislava Ćutuka. Ipak, "Crveni vragovi" se nisu predavali. U drugom poluvremenu su furiozno krenuli po preokret, a do izjednačenja su stigli u samo dvije minute. Prvo je Amir Ibragimov u 56. minuti realizirao jedanaesterac popularnom "panenkom", da bi u 58. minuti Jim Thwaites uz malo sreće poravnao na 2:2. U samoj završnici, u četvrtoj minuti sudačke nadoknade, Kai Rooney je zatresao mrežu Dinama, no pogodak je poništen zbog zaleđa, što je značilo veliko slavlje za Zagrepčane i plasman u finale.

Finale za pamćenje i obrana naslova

U finalu je Dinamo čekala Bologna, pobjednik skupine B u kojoj su se još natjecali PSG, Benfica i Šahtar. U taktički zahtjevnoj i tvrdoj utakmici, odluka je pala vrlo rano. Već u 13. minuti, Karlo Zulfić postigao je, pokazat će se, jedini pogodak na utakmici, donijevši Dinamu pobjedu od 1:0 i drugi uzastopni naslov pobjednika Memorijala Mladen Ramljak.

Buduće zvijezde na Maksimiru

Osim Dinamovih talenata, turnir je bio izlog za brojne mlade nade europskog nogometa. Najviše pozornosti privlačio je Kai Rooney, sin slavnog Waynea. Iako ima samo 15 godina, Kai je za ovaj turnir promoviran čak tri dobne kategorije više, u U-19 momčad Manchester Uniteda. Njegov poziv uslijedio je nakon sjajnih partija na Super Cupu u Sjevernoj Irskoj, a na Maksimiru je pokazao da se dobro nosi s pritiskom slavnog prezimena. "On samo igra, to je ono što je oduvijek radio. Nije pošteno očekivati previše — ima samo 15 godina. Ali jako se dobro nosi s pritiskom svog prezimena," izjavio je ponosni otac Wayne.

Uz Rooneyja, u momčadi Uniteda istaknuo se i 14-godišnji napadač JJ Gabriel, kojeg zbog sponzorstva s Nikeom i nevjerojatnog talenta nazivaju "Kid Messi". U redovima Dinama, uz strijelce, sjajne partije pružili su brojni igrači koji kucaju na vrata prve momčadi.

Turnir koji stvara legende

Memorijalni turnir "Mladen Ramljak" od svog osnutka 2003. godine u čast tragično preminulog Dinamovog braniča, postao je nezaobilazna stanica za skaute i najbolje europske akademije. Da se radi o turniru najviše razine, potvrđuje popis igrača koji su na njemu nastupali, a kasnije ostvarili svjetske karijere: Luka Modrić, Marcelo Brozović, Mateo Kovačić, Dejan Lovren, Andrej Kramarić, ali i strane zvijezde poput Eduarda Camavinge i Arde Gülera, koji je bio proglašen najboljim igračem turnira dok je nosio dres Fenerbahçea.

Ovogodišnje izdanje potvrdilo je status turnira kao važne odskočne daske za mlade igrače. Dinamova pobjeda nije samo sportski uspjeh, već i dokaz kontinuiranog i kvalitetnog rada u klupskoj školi nogometa, koja iz godine u godinu proizvodi talente za najveću scenu.