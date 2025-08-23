Trump otkrio detalje ždrijeba: Evo kada Hrvatska doznaje protivnike na SP-u

Ždrijeb skupina Svjetskog prvenstva 2026., koje će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi od 11. lipnja do 19. srpnja, zakazan je za 5. prosinca u prestižnom Kennedy Centeru u Washingtonu. Informaciju je potvrdio američki predsjednik Donald Trump, koji je naglasio kako je riječ o velikoj časti za glavni grad SAD-a.

Prvi put u povijesti turnira nastupit će 48 reprezentacija, raspoređenih u 12 skupina po četiri ekipe. U nokaut-fazu prolazi čak 32 momčadi, a ukupno će biti odigrane 104 utakmice – 78 u SAD-u te po 13 u Kanadi i Meksiku.

Hrvatska je kvalifikacije otvorila pobjedama nad Gibraltarom i Češkom, a u rujnu je čekaju dvoboji s Farskim otocima i Crnom Gorom. Hoće li biti u prvoj ili drugoj jakosnoj skupini, znat će se tek nakon kvalifikacija.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Vjerujem da će već sljedeći put Dalić pozvati i nekog iz Dinama'