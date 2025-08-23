Hrvatska dobila jedan od najmodernijih stadiona u regiji: Pogledajte prve fotografije

Danas je u Vardaracu svečano otvoren jedan od najmodernijih sportskih kompleksa u regiji, V Arena, stadion i nogometna akademija Nogometnog kluba Vardarac. Projekt vrijedan 7,3 milijuna eura zajednički sufinancirale su Vlada Republike Hrvatske i Vlada Mađarske, a ulaz je bio besplatan za sve posjetitelje. Posebna tehnička zanimljivost stadiona je njegov krov težak čak 58 tona, oslonjen na pilone zabijene 18 metara u dubinu zbog nestabilnog tla.

Vardarac broji nešto više od 500 stanovnika, a novi stadion ima otprilike isti broj sjedećih mjesta – 500. Već sada ispunjava uvjete za odigravanje utakmica mlađih reprezentacija, a njegova infrastruktura udovoljava kriterijima za UEFA B licencu, što ga svrstava uz bok, pa i iznad nekih prvoligaških stadiona u Hrvatskoj.

Osim tribina i glavnog terena, V Arena nudi svlačionice za djecu i odrasle, zasebne svlačionice za suce, VAR sobu i prostoriju za doping kontrolu. Tu je i prostrana teretana, suvremeni prostori za novinare, prostor za sastanke i klupske aktivnosti, kafići, servisne jedinice te 83 parkirna mjesta, čineći stadion potpuno prilagođenim zahtjevima modernog nogometa i prateće infrastrukture.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Vjerujem da će već sljedeći put Dalić pozvati i nekog iz Dinama'