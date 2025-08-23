Dinamo napada Istru na svom Maksimiru, Puležani idu po prvu pobjedu: Kovačević ponovio sastav

DINAMO - ISTRA

0:0

Stadion Maksimir, 4. kolo SuperSport HNL-a

Početni sastavi

Dinamo (4-2-3-1): Nevistić - Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić - Lisica, Stojković, Vidović - Beljo

Istra 1961 (4-3-3): Kolić - Taraba, Koski, Marešić, Heister - Lončar, Radošević, Maurić - Lawal, Bangura, Rozić

Najava

Nakon tri odigrana kola, Dinamo vodi ljestvicu s maksimalnih devet bodova, s jednom boljom gol-razlikom od drugoplasiranog Hajduka. S druge strane, Istra 1961 još nije upisala pobjedu, ima dva remija i jedan poraz, dijeleći dno ljestvice s Vukovarom 1991, Osijekom i Varaždinom, koji su također na dva boda.

Glavni sudac utakmice je Duje Strukan iz Splita, a pomoćnici su Dujo Sarić (Klis) i Vice Vidović (Solin). Četvrti sudac je Igor Pajač (Sveti Ivan Zelina), dok VAR vodi Ivan Bebek (Rijeka) uz pomoć Marjana Tomasa (Vladislavci). Delegat susreta je Marko Ilijašev (Beli Manastir), kontrolor suđenja Ante Vučemilović (Višnjevac), a časnik za sigurnost Vlado Dominić.

