Perišić briljirao u Nizozemskoj! Njegova asistencija zapalila je tribine

U susretu 3. kola nizozemskog nogometnog prvenstva PSV Eindhoven je pobijedio Groningen sa 4-2 upisavši i treću pobjedu na startu prvenstva.

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić igrao je do 86. minute, a u 49. minuti je asistirao Rubenu van Bommelu za pogodak za vodstvo 3-1.

Dva gola za PSV je zabio Esmir Bajraktarević (46, 66), a među strijelce se upisao i Guus Til (32). Za goste su strijelci bili Brynjolfur Willumsson (39) i Mats Seuntjens (87).

PSV vodi na ljestvici s maksimalnih devet bodova i 12-3 razlikom golova. Groningen je deseti s tri boda.

