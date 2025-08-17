KAO CRO COP /

Ovo je bilo gadno! Vratar Barcelone popio high-kick, posljedice su vidljive...

Ovo je bilo gadno! Vratar Barcelone popio high-kick, posljedice su vidljive...
Foto: Profimedia

Mallorca je u prvom poluvremenu ostala bez dva igrača

17.8.2025.
11:53
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Barcelona je novu sezonu LaLige otvorila pobjedom nad Mallorcom 3:0. Barca je povela u sedmoj minuti golom Raphinhe, da bi u 23. minuti Ferran Torres zabio za 2-0. Točku na i stavio je Lamine Yamal u sudačkoj nadoknadi. 

Mallorca je u prvom poluvremenu ostala bez dva igrača. U 34. minuti Manu Morlanes isključen je nakon što je zaradio dva žuta kartona u svega devet minuta. U 39. minuti domaćin je ostao s devetoricom igrača na terenu. Vedad Muriqi je pocrvenio nakon što je visoko podignutom nogom pogodio u glavu vratara Joana Garciju.

Ovo je bilo gadno! Vratar Barcelone popio high-kick, posljedice su vidljive...
Foto: Profimedia

 

 

To je bio vrlo ružan prizor, a Garcia će neko vrijeme imati suvenir na licu nakon tog vrlo neopreznog starta Muriqija. 

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia jedva da je spomenuo Slaven: 'Razumijem da su navijači razočarani'

BarcelonaLa LigaJoan Garcia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAO CRO COP /
Ovo je bilo gadno! Vratar Barcelone popio high-kick, posljedice su vidljive...