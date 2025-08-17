Ovo je bilo gadno! Vratar Barcelone popio high-kick, posljedice su vidljive...

Barcelona je novu sezonu LaLige otvorila pobjedom nad Mallorcom 3:0. Barca je povela u sedmoj minuti golom Raphinhe, da bi u 23. minuti Ferran Torres zabio za 2-0. Točku na i stavio je Lamine Yamal u sudačkoj nadoknadi.

Mallorca je u prvom poluvremenu ostala bez dva igrača. U 34. minuti Manu Morlanes isključen je nakon što je zaradio dva žuta kartona u svega devet minuta. U 39. minuti domaćin je ostao s devetoricom igrača na terenu. Vedad Muriqi je pocrvenio nakon što je visoko podignutom nogom pogodio u glavu vratara Joana Garciju.

Foto: Profimedia

Barcelona goalkeeper Joan García's face after THAT criminal tackle. 🤕😳 pic.twitter.com/26KvGJu3Pn — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 16, 2025

To je bio vrlo ružan prizor, a Garcia će neko vrijeme imati suvenir na licu nakon tog vrlo neopreznog starta Muriqija.

