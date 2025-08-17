Garcia spremio veliko iznenađenje? Marko Livaja neće biti u sastavu protiv Slavena

Hajduk je prije tri dana doživi novi europski fijasko. U Tirani su upisali poraz i nakon produžetaka ispali od Dinamo Cityja. Vremena za žaljenje nema jer splitskim Bijelima već slijedi novi okršaj u prvenstvu.

U nedjelju u 21 sat na Poljudu gostuje Slaven Belupo Marija Gregurine, a Gonzalo Garcia sprema veliko iznenađenje. Naime, prema informacijama Dalmatinskog portala, Marko Livaja neće biti u startnoj postavi Hajduka već će utakmicu protiv Farmaceuta početi s klupe.

Portal navodi kako nije riječ ni o kakvoj ozlijedi ili nesuglasici s trenerom nego čistoj taktičkoj odluci Gonzala Garcije koji želi utakmicu početi bez Livaje u napadu kako je igrao i u prva dva kola kada mu je Livaja bio nedostupan zbog ozljede.

'Očekujemo više od njega'

"Livaja se trudi dati najviše od sebe. Normalno je da ga se kritizira jer je on glavno lice kluba, ali to je dio igre. Siguran sam da je on opušten, zna da može više, ali i da mi očekujemo više. Ja očekujem više od svih. Bitno je da radi stvari koje mi od njega tražimo, a polako dolazimo do toga", rekao je na presici uoči utakmice urugvajski stručnjak.

Vidjet ćemo nešto više od sat vremena prije utakmice hoće li stvarno Livaja ostati na klupi. Na prste jedne ruke se mogu nabrojati slučajevi kada je Livaja utakmicu HNL-a počeo na klupi po povratku u Hajduk prije četiri godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia jedva da je spomenuo Slaven: 'Razumijem da su navijači razočarani'