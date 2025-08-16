HNS objavio kazne za prošlo kolo, samo kratko dali objašnjenje, a jedna stvar se ne mijenja

HNS je vrlo kasno, tek nakon prve utakmice trećeg kola, u petak navečer, objavio kazne klubovima za drugo kolo HNL-a. Za razliku od prošle sezone, nema detaljnog objašnjenja već su objavljene samo šture natuknice i novčane kazne.

"Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja", stoji u priopćenju. Jedna stvar se ipak ne mijenja. Najviše je kažnjen Hajduk koji će u blagajnu saveza morati uplatiti osam tisuća eura.

4 tisuće zbog pirotehnike, a 4 zbog rasizma i drugih oblika diskriminacija. Dinamo je zbog pirotehnike kažnjen s 5.800 eura, a Osijek s 2.700 eura. 700 je zbog pirotehnike, a 2 tisuće zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije.

