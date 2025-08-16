Dinamo je savršeno počeo sezonu, ali u Rijeci ih čeka pakao u kojem se prošle sezone nisu snašli

Rijeka i Dinamo sastaju se na Rujevici u subotu u 21 sat u derbiju trećeg kola HNL-a. Rijeka je objavila večer prije utakmice da je stadion rasprodan i da na dan utakmice karata više nema.

Rijeka je skinula dio tereta sa svojih leđa ranije ovaj tjedana kada je pobijedila Shelbourne u Dublinu i tako osigurala minimalno ligašku fazu Konferencijske lige. Time su zasigurno podignuli momčad nakon dva slabija rezultata i općenito slabijeg ulaska u sezonu.

Dinamo traži osvetu za prošlu sezonu

Puno bolje je u sezonu ušao njihov današnji suparnik Dinamo koji je je upisao dvije pobjede nad Osijekom i Vukovarom bez primljenog pogotka. Dinamo ima neriješene račune s Rijekom od prošle sezone kada su završili drugi zbog lošijeg međusobnog omjera, a tome je kumovala posljednja utakmica ova dva rivala na Rujevici kada je Rijeka pomela Modre s 4:0.

Interes za ovu utakmicu je ogroman. Rijeka je prodala sve karte, a Bad Blue Boysi će napuniti kavez na jugu. Atmosfera na Rujevici će sigurno biti odlična, a bit će prisutno oko 8 tisuća gledatelja.

