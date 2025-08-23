Franjo Ivanović opet zabio u Portugalu: Gol koji je Benficu lansirao do uvjerljive pobjede

Napadač hrvatske nogometne reprezentacije Franjo Ivanović bio je strijelac prvog pogotka u 3-0 domaćoj pobjedi Benfice protiv Tonele u susretu 3. kola portugalskog prvenstva, a u strijelce se upisao i Dario Špikić u svom debiju za Rio Ave u 3-3 gostujućem remiju kod Arouce.

Ivanović je u 31. minuti odlično utrčao iza gostujuće obrane i prihvatio okomito dodavanje Dedića te udarcem sa 13-14 metara iskosa s desne strane svladao vratara Bernarda.

Na 2-0 je u 42. minuti povisio Aursnes, dok je konačni rezultat postavio Prestianni u šestoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena.

Ivanoviću je ovo drugi ovosezonski pogodak za Benficu, prvoga je zabio u 3. pretkolu Lige prvaka protiv Nice, prvi u portugalskom prvenstvu, a igrao je do 79. minute.

Benfica ada ima šest osvojenih bodova iz dva odigrana susreta, dok je Tonela i dalje bez bodova.

Špikiću su trebale samo četiri minute na terenu za pogodak, on je ušao u igru u 61. minuti kod rezultata 1-1, a u 65. je pogodio za prednost svoje momčadi od 2-1. Prethodno je Fontan (21) doveo Aroucu u vodstvo, a Clayton (49) je uzjednačio na 1-1. Do kraja susreta je Trezza (74) izjednačio na 2-2, Clayton (76) je svojim drugim golom donio novu prednost Rio Aveu samo da bi donedavni igrač Rijeke Djouahra (90+3) u sudačkoj nadoknadi poravnao na 3-3.

Rio Ave ima dva boda iz dva susreta, a Arouca četiri boda iz tri utakmice.

