Sve vodi ka Poljudu: Ovaj potez zvijezde La Lige otkriva transfer u Hajduk

Edgar Gonzalez sve je bliže transferu na Poljud. Iako službene potvrde još nema, znakovi na njegovom Instagramu, gdje je “zapratio” Hajduk, sugeriraju da je dogovor blizu.

Foto: Instagram

Uz njega, u Hajduk bi mogao stići i Hugo Guillamón iz Valencije, defenzivni vezni koji traži trener Gonzalo Garcia.

Gonzalez je iskusni Španjolac s 87 nastupa u La Ligi, igrao je za Betis i Almeríju, a prošle sezone odigrao 40 utakmica u La Ligi 2 za Almeríju, zabivši dva gola i pokrivajući i poziciju zadnjeg veznog.

