Niko Kovač nakon šokantnog remija: ‘Nismo prihvatili borbu... ’

Borussia Dortmund pod vodstvom Nike Kovača propustila je veliku priliku na otvaranju Bundeslige. Iako su imali prednost od dva gola, crno-žuti su u završnici ispustili pobjedu i remizirali 3:3 protiv St. Paulija.

Serhou Guirassy doveo je goste u vodstvo u 34. minuti, ali je samo pet minuta kasnije promašio jedanaesterac kojim je mogao udvostručiti prednost. Kazna je stigla ubrzo – Hountondji je u 50. minuti izjednačio, no Dortmund se brzo vratio golovima Antona i Brandta za, činilo se, sigurno vodstvo 3:1.

Sve se promijenilo u 85. minuti kada je Mane dobio izravni crveni karton zbog rušenja posljednjeg igrača, a Sinani realizirao penal za 3:2. U 89. minuti Smith je fantastičnim udarcem pogodio za konačnih 3:3 i veliko slavlje domaćih.

Statistika otkriva koliko je remi gorak za Kovača – njegova momčad imala je očekivani broj golova (xG) 1,42 iz osam udaraca, dok je St. Pauli skupio 1,27 iz 11 pokušaja. Ovo je ujedno prvi put nakon deset godina da Dortmund sezonu otvara bez pobjede.

Kovač nije skrivao razočaranje:

“Nismo bili koncentrirani svih 90 minuta. Imali smo 3:1, kontrolirali igru, a onda izgubili fokus. Nismo prihvatili borbu kako je trebalo. Na kraju moramo biti zadovoljni bodom, jer danas nismo zaslužili više,” priznao je trener Borussije.

Borussia će prvu pobjedu tražiti sljedeće nedjelje na Westfalenstadionu protiv Union Berlina.

