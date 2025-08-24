Mediji oduševljeni! Najstariji debitant u Serie A: 'Navijači Milana ne zaslužuju nikog osim Luke'

Rasprodani San Siro doživio je neugodno iznenađenje. Milan je u prvom kolu Serie A izgubio 2:1 od povratnika Cremonesea. No, utakmicu je obilježio Luka Modrić, koji je s 39 godina, 11 mjeseci i 14 dana postao najstariji debitant u povijesti Serie A.

Unatoč porazu, hrvatski kapetan bio je najbolji igrač Milana i drugi najbolji na terenu prema Sofascoreu (7.5). Odigrao je odlično: kreirao šanse, pogađao suigrače i dirigirao igrom. Talijanski i španjolski mediji oduševljeni su njegovim debijem, a Gazzetta dello Sport istaknula je da je bio “jedini zrak svjetla u sporom i predvidljivom Milanu”.

"Ni govora o laganom startu u kolovozu. Odlazeći s Meazze, navijači Milana su mislili da ne zaslužuju još jednu ovakvu sezonu i da ovoj momčadi treba pomoć, i to brzo. Tržište je još otvoreno, a novca u blagajni, ako se želi trošiti, ima", kaže u ovom renomirano talijanskom listu.

Marca dodaje: “Modrić je odmah preuzeo ulogu vođe. San Siro mu je ovacijama zahvalio.”

Milan starta s porazom, ali Luka Modrić pokazao je da i na pragu 40. godine ostaje jedan od najvećih.

