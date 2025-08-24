'Inati se, Slavonijo!' Navijači Osijeka objavom digli atmosferu do usijanja i najavili rat u derbiju

U nedjelju se u Opus Areni sastaju Osijek i Hajduk, a obje momčadi ulaze s jasnim imperativom. Osijek još čeka prvu pobjedu i prvi pogodak u sezoni, dok Hajduk želi nastaviti niz trijumfa i zadržati korak s Dinamom na vrhu ljestvice.

Trener Osijeka, Simon Rožman, ističe važnost bodova: “Igra se za bodove, ne za pohvale. Želimo potvrditi dobar rad konkretno, kroz rezultat.” Povratak Arnel Jakupovića donosi dodatnu opciju u napadu, no nije očekivano da će krenuti od prve minute.

S druge strane, Gonzalo Garcia ostaje zatvoren po pitanju sastava, ali najavljuje mogućnost da od prve minute krenu ključni igrači poput Livaje i Rebića. Međutim, Rebić neće konkurirati zbog ozljede mišića.

"Isčekivanje je završilo, miris derbija osjeti se u zraku!" Navijači Osijeka pozivaju na borbenost, energiju i požrtvovnost u današnjih 90 minuta, u nadi da će donijeti prvu pobjedu u sezoni.

“Pampas večeras oko pola 9 eksplodira od sreće i veselja! Inati se, Slavonijo!!", poručili su u objavi, spremni podržati svoj tim u velikom okršaju.

