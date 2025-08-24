GOOOL!!! Hajduk vodi u vatrenoj atmosferi protiv Osijeka: Livaja zabio svoj prvijenac u novoj sezoni

Osijek - Hajduk

0 - 1

OSIJEK: Malenica - Guedes, Hasić, Mkrtchyan, Čolina - Babec, Vrbančić - Bukvić, Shopov, Omerović - Jakupović

HAJDUK: Ivušić - Karačić, Raci, Šarlija, Hrgović - Pukštas, Pajaziti, Krovinović - Bamba, Livaja, Šego

Hajduk i Osijek igraju utakmicu četvrtog kola HNL-a na Opus Areni u Osijeku.

40' - Sada je i Raci pokušao s velike udaljenosti, ali ni on nije bio precizan.

38' - Krovinović je odapeo s 30 metara. Lopta se od bloka odbila u vanjsku mrežu. Počela je slaviti Torcida pa brzo prestala. Ali, jako dobar udarac Krovinovića.

34' - Jakupović je stigao jednu tešku i brzu loptu na lijevom krilu i moglo je biti opasno po goste, ali Šarlija je uklizao i odnio i loptu i Jakupovića. Old school! Ima sreće što je vidljivo odnio loptu inače je ovo lako mogao biti žuti.

31' - Prvi prekršaj Hajduka na utakmici. S gostujućeg sektora već dulje vrijeme traje glasno pjevanje 'Ustani bane'.

26' - Dupli pas Pukštasa s Livajom, pucao je Amerikanac lijevom nogom, ali Mkrtchyan je stigao uklizati.

25' - Prošlo je 25 minuta u derbiju, a Hajduk nije napravio niti jedan prekršaj!

24' - Krovinović dva kornera zaredom s desne strane šalje na prvu stativu. Oba su domaćini lakoćom izbili.

20' - Pokušava Hajduk ponovno preko Bambe po desnoj strani, ali čim primi loptu Bamba ima dvojicu ispred sebe.

15' - Vrbančić je oduzeo loptu Pajazitiju i odapeo s 20 metara, ali nije bio precizan.

Gol Livaje

11' - GOOOL!!! Hajduk vodi 1-0, strijelac Marko Livaja! Karačić je oduzeo loptu Omeroviću, Bamba je proslijedio za Livaju, koji je okružen s dva igra domaćina, ali je u padu uspio pucati između njih i s nekih 12 metara poslati loptu u mrežu. Majstorski se snašao Livaja za veliko slavlje gostiju. Prvi je to gol Livaje u novoj sezoni i tako je prekinuo post od pet utakmica bez gola. Zadnji takav post imao je prije pet godina. Bambi je ovo druga asistencija uz tri postignuta gola ove sezone.

9' - Hajduk je ostao sa sedmoricom pred šesnaestercem domaćina i sjevnula je kontra Osijeka. Shopov je stigao pred Ivušića, ali bivši golman Osijeka je odlično reagirao i skinuo taj pokušaj.

7' - Krovinović je ubacio iz tog kornera na prvu stativu, ali Pukštas nije uspio zahvatiti loptu. U nastavku akcije Hajduk je dobio još jedan korner, ali ni iz njega nije bilo opasnosti po Osijek.

6' - Bamba je ubacio u šesanesterac domaćih, a Mkrtchyan spretno izbio u korner. Inače, ovo je Garciji stota utakmica u Hrvatskoj, računajući prvenstvene (93) i Kup utakmice (7).

3' - Tunel Omerovića Šarliji, lopta je na kraju završila kod Vrbančića koji je snažno pucao, ali preko gola. Odličan Osijek na početku!

1' - Počelo je na Opus Areni! Sjajna atmosfera!

- Stigli su sastavi:

NAJAVA

Bijeli u Osijek stižu sa stopostotnim učinkom u prvenstvu nakon tri uzastopne pobjede na domaćem terenu. Momčad Gonzala Garcije na Poljudu je svladala Istru 1961 i Goricu rezultatom 2-1 te Slaven Belupo s 3-0 u posljednjoj odigranoj utakmici.

Hajduk trenutačno drži drugo mjesto prvenstvene tablice s istim brojem kao i prvoplasirani Dinamo koji ima bolju gol razliku.

Osječani unatoč jako dobroj igri koju su prikazali u prva tri kola, trenutačno drže tek devetu poziciju prvenstvene tablice. U prva dva kola momčad trenera Simona Rožmana igrala je na Opus Areni te su upisali poraz od Dinama i remi s Rijekom, a u posljednjem kolu odigrali su bez golova na gostovanju u Varaždinu.

Posljednji put Osijek i Hajduk igrali su krajem travnja, upravo na Opus Areni, a domaćin je tada pobijedio rezultatom 2-0.

Glavni sudac utakmice je Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Luka Pajić iz Rijeke i Ivan Starčević iz Bjelovara, a četvrti sudac je Ante Čulina iz Zagreba. VAR sudac je Ante Čuljak iz Zagreba, a asistent VAR suca Kruno Šarić iz Županje.

