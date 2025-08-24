Svi pokušavaju dešifrirati izjavu Petkovića: 'Ne bi bilo u redu da samostalno iznosim analize'

Bruno Petković zabio je jedini gol svog Kocaelispora u 3-1 porazu na gostovanju kod Fenerbahčea.

Bivši igrač Dinama je u 22. minuti zabio za 1-1 lijepim golom iz slobodnjaka, no njegov je klub na kraju ostvario samo treći uzastopni poraz u novoj sezoni te ostao pri dnu ljestvice.

"Važno nam je da počnemo osvajati bodove, ali nismo uspjeli. Fener je bio bolji, tako da nismo ni zaslužili. Pogledat ćemo sami sebe i analizirati situaciju. Trebamo li biti bolji prema naprijed? Ne bi bilo u redu da samostalno iznosim analize. Moramo biti malo mirniji i bolje koristiti šanse", rekao je pomalo misteriozno Petković nakon svog prvijenca u službenoj utakmici za novi klub.

POGLEDAJTE VIDEO: Matej Mandić otvorio dušu prije puta u Njemačku: 'Nitko nije vjerovao kada su nazvali...'