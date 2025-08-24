ŠTO JE MISLIO? /

Svi pokušavaju dešifrirati izjavu Petkovića: 'Ne bi bilo u redu da samostalno iznosim analize'

Svi pokušavaju dešifrirati izjavu Petkovića: 'Ne bi bilo u redu da samostalno iznosim analize'
Foto: Profimedia

'Fener je bio bolji, tako da nismo ni zaslužili'

24.8.2025.
17:30
SPORTSKI.NET
Profimedia
Bruno Petković zabio je jedini gol svog Kocaelispora u 3-1 porazu na gostovanju kod Fenerbahčea. 

Bivši igrač Dinama je u 22. minuti zabio za 1-1 lijepim golom iz slobodnjaka, no njegov je klub na kraju ostvario samo treći uzastopni poraz u novoj sezoni te ostao pri dnu ljestvice. 

"Važno nam je da počnemo osvajati bodove, ali nismo uspjeli. Fener je bio bolji, tako da nismo ni zaslužili. Pogledat ćemo sami sebe i analizirati situaciju. Trebamo li biti bolji prema naprijed? Ne bi bilo u redu da samostalno iznosim analize. Moramo biti malo mirniji i bolje koristiti šanse", rekao je pomalo misteriozno Petković nakon svog prvijenca u službenoj utakmici za novi klub. 

Bruno Petković
najčitanije
