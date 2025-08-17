Petkovićev trener bio je pun riječi hvale za hrvatskog napadača: 'Uključen je u svaku akciju'

Bruno Petković ovog je ljeta zamijenio Dinamo novim turskim prvoligašem Kocaelisporom. U prva dva kola turskog prvenstva, klub je ostao bez pobjede kao i zabijenog gola - gubili su s 1:0 i od Trabzonspora i od Samsunspora. Unatoč neefikasnosti cjelokupne momčadi, trener Selcuk Inan vrlo je zadovoljan onime što je Petković dosad pokazao.

"Petković je jako važan igrač. U prva dva susreta nije uspio zabiti, ali bio je uključen u sve naše akcije. Vjerujem mu i imam povjerenje u njega" - rekao je turskim medijima. Također je spomenuo kako bi volio hrvatskom napadaču dovesti i konkurenciju, ali kako to trenutno nije moguće: "Volio bih dovesti još jednog napadača, ali naši financijski limiti to ne dopuštaju. Primorani smo pojačanja raditi u obrambenoj liniji, a ne u napadu."

Foto: Profimedia

Petković se Kocaelisporu pridružio nakon sedam godina provedenih u Dinamu za koji je zabio 88 golova u 279 utakmica. Za hrvatsku reprezentaciju postigao je 11 pogodaka u 42 nastupa.

POGLEDAJTE VIDEO: Rujevica ključa pred spektakl s novim Dinamom: 'Mogli bi izginuti na terenu'