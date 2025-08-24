Dinamo melje sve redom! Pogledajte kako su kladionice reagirale nakon Istre

Dinamo je i u četvrtom kolu SHNL-a upisao uvjerljivu pobjedu, svladavši Istru 3:0. Modri imaju maksimalnih 12 bodova i gol-razliku 10:0, a kladionice ih vide kao gotovo sigurnog prvaka.

Koeficijent na Dinamo pred početak sezone bio je 1.60, a sada nakon četiri kola pao je na samo 1.35. Hajduk je drugi favorit s kvotom 5.00, dok je Rijeka na 8.00, dvostruko više nego uoči prvenstva.

Hajduk ima tri boda manje od Dinama, ali i utakmicu manje, dok Rijeka zaostaje osam bodova uz jednu utakmicu manje. Hajduk večeras gostuje u Osijeku, a Rijeka dočekuje Varaždin.

