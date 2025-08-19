mašina /

Budimir među najboljima: U pet godina zabio više golova od Realove zvijezde!

Budimir među najboljima: U pet godina zabio više golova od Realove zvijezde!
Foto: Profimedia

Upravo će se Budimir i Vinicius sresti danas, u prvom kolu La Lige

19.8.2025.
11:23
Sportski.net
Profimedia
Ante Budimir posljednjih par sezona standardni prvotimac u Mallorci i Osasuni. Osim što stalno igra, hrvatski reprezentativac često i zabija te je u posljednjih nekoliko godina u samom vrhu po kategoriji golovima.

One football je objavio listu strijelaca u La Ligi u posljednjih pet godina, a tamo je Budimir u samom vrhu.

Sa 65 zabijenih golova nalazi se na trećem mjestu, a ispred njega su samo Robert Lewandowski i Karim Benzema sa 69. Koliko je Budimir dobar dovoljno govori podatak da ima sedam golova od donedavno glavne zvijezde Reala Madrida Viniciusa Juniora.

Brazilac je s 56 golova na šestom mjestu, a između njega i Budimira nalaze se Alexander Sorloth i Iago Aspas.

Upravo će se Budimir i Vinicius sresti u prvom kolu La Lige u utorak. Njegova Osasuna dočekuje Real Madrid u utorak, a utakmica počinje u 21 sat

Ante BudimirOsasunaReal Madrid
Budimir među najboljima: U pet godina zabio više golova od Realove zvijezde!