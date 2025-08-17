Španjolski list se poklonio napadaču Vatrenih: 'Hrvat je legenda i spektakularan tip'

Španjolski AS posvetio je tekst Anti Budimiru koji potpisuje novinarka Uxue M.de Zuniga. Budimir je u pet godina u Osasuni postao prava legenda kluba i najbolji klupski strijelac u povijesti LaLige.

Novinarka piše kako Budimir ne očarava samo na terenu, već i van njega. Prije svega svojom skromnošću, ali i načinom na koji se odnosi prema navijačima za koje uvijek ima vremena. "Njegove ljudske kvalitete dosežu točku u kojoj je spreman odvesti ženu u bolnicu ako ga zaustavi i objasni da kasni na liječnički pregled.

Priče o odlasku u Real Madrid bile su točne

Hrvat je legenda, ali prije svega, on je spektakularan tip. Sretni smo što ga imamo u Osasuni", piše poznati španjolski list. Novinarka piše i kako je tijekom ovog prijelaznog roka njegova otkupna klauzula spuštena s 20 na osam milijuna. Bio je blizu odlasku u Real. Navodno ga je Alonso htio kao zamjenu za Joselua, ali dobrim se partijama na Svjetskom klupskom prvenstvu nametnuo Gonzalo Garcia i Budimir je zaboravljen.

Budimir je u Osasuni odigrao 179 utakmica u pet godina. Zabio je 71 gol i asistirao još 9 puta. Ova sezona bit će mu šesta u Osasuni, a navijači očekuju još jednu sezonu punu golova.

