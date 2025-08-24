Navijači Hajduka u transu ne prestaju hvaliti jednog igrača: 'Tko god je imao njušku za njega, svaka mu čast'

Hajduk je na Opus Areni svladao Osijek 2-0 u utakmici četvrtog kola HNL-a golovima Livaje u 11. i Šege u 66. minuti.

Bijeli su tako stigli i do četvrte pobjede u isto toliko utakmica nove prvenstvene sezone te zadržali korak s Dinamom na vrhu s maksimalnih 12 bodova.

Navijači Hajduka oduševljeni su izdanjem svojih ljubimaca, a osim Livaje, koji je odigrao sjajnu utakmicu pri povratku u prvu postavu, nahvalili su i novog stopera Racija koji je također bio sjajan unatoč zanimljivoj činjenici kako ne govori niti riječi hrvatskog ni engleskog jezika.

"Tko god je imao njušku za Racija, svaka mu čast!", "Livaja danas odlican. Mislim na ponašanje i zalaganje. Igrački ga nitko nije mogao dovoditi u pitanje", "Bez obzira koji ćemo završiti na kraju prvenstva, više sam vidio igre u ova 4 kola kod Hajduka nego u zadnje 2 godine", "Raci odličan igrač, danas možda i najbolji", "Raci i Karačić doktori", "Ron Raçi, konačno stoper koji iznosi loptu prema naprijed", "Napokon igramo hajdučki", "Da Raçi igra u Dinama podigli bi se svi mediji i tražili hitni postupak promjene državljanstva", "Raci pravi igrač, pun samopouzdanja, djeluje sigurno kao da je godinama u Hajduku. Veliko pojačanje", "Puki i Raci su bili odlični", "Raci Ramos", "Raçi top level", "Raçi je stoperčina", samo su neki od brojnih komentara.

POGLEDAJTE VIDEO: Iz Aljaske u zagrebačke tramvaje: Mladi košarkaš nesvakidašnje životne priče prava je atrakcija