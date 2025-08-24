Livaja je gol Osijeku burno proslavio: Je li ovakvom reakcijom poslao poruku svima?

Hajduk je na Opus Areni svladao Osijek 2-0 u utakmici četvrtog kola HNL-a golovima Livaje u 11. i Šege u 66. minuti.

Odličnu utakmicu odigrao je Marko Livaja koji se vratio u prvu postavu i zabio prvi te asistirao za drugi gol. Posebno je bila burna proslava gola za 1-0 kada je na dodavanje Bambe okružen s dva igrača domaćina, u padu uspio pucati između njih i s nekih 12 metara poslati loptu u mrežu. Prvi mu je to gol u novoj sezoni, a tako je prekinuo i post od pet utakmica bez gola. Zadnji takav post imao je prije pet godina.

Nakon gola ni sekunde nije dvojio, potrčao je prema klupi, u zagrljaj treneru Garciji i suigračima. Potez je posebno zanimljiv jer se puno zadnjih tjedana nagađalo o odnosu njega i trenera Garcije, pogotovo nakon što je utakmicu protiv Slaven Belupa započeo na klupi. Mnogi su nagađali da je nezadovoljan statusom kod trenera, no sada je svima poslao jasnu poruku. Gol i slavlje možete pogledati OVDJE.

