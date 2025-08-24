Suluda energija na Opus Areni: Pogledajte borbu protiv žohara i paljenje mreže na golu

Hajduk je na Opus Areni svladao Osijek 2-0 u utakmici četvrtog kola HNL-a golovima Livaje u 11. i Šege u 66. minuti.

Odlično je Osijek krenuo u utakmicu i u devetoj minuti imao veliku priliku. Hajduk je ostao sa sedmoricom pred šesnaestercem domaćina i sijevnula je kontra Osijeka. Shopov je stigao pred Ivušića, ali bivši golman Osijeka je odlično reagirao i skinuo taj pokušaj.

Hajduk je samo dvije minute kasnije poveo 1-0, a strijelac je bio Marko Livaja. Karačić je oduzeo loptu Omeroviću, Bamba je proslijedio za Livaju, koji je okružen s dva igra domaćina, u padu uspio pucati između njih i s nekih 12 metara poslati loptu u mrežu. Prvi je to gol Livaje u novoj sezoni i tako je prekinuo post od pet utakmica bez gola. Zadnji takav post imao je prije pet godina. Bambi je pak ovo druga asistencija uz tri postignuta gola ove sezone.

Osijek je nakon tog gola pao, a Hajduk umalo došao do drugog gola u 38. minuti kada je Krovinović odapeo s 30 metara. Lopta se od bloka odbila u vanjsku mrežu. Počela je slaviti Torcida, ali i brzo prestala. Bio je to odličan udarac Krovinovića, ali do kraja poluvremena rezultat se nije mijenjao.

Kohorta je sredinom prvog poluvremena podignula koreografiju na kojoj se vidi kako sprej rastjeruje žohare uz natpis Dezinsekcija u tijeku...'. Bila je to poruka upućena direktoru kluba Vladimiru Čoharu s kojim se navijači već neko vrijeme ne slažu. Za to vrijeme s ostalih tribina moglo se čuti: odlazi, odlazi...

U 47. minuti Čolina je napucao Pajazitija loptom iz neposredne blizine u glavu i krenulo je žestoko svađanje na klupama. Gonzalo Garcia i Simon Rožman su se unijeli jedan drugome u lice. Razdvojili su ih, ali Garcia je opet otišao do Rožmana i dobio žuti. Trajala je nervoza još nekoliko minuta pa je nakon jednog nedosuđenog prekršaja na Livaji, opet netko s klupe Hajduka dobio žuti.

Šarlija se u 58. nakon duela s Toureom uhvatio za zadnju ložu i zatražio pomoć. Vratio se u igru, ali onda ponovno legao. Izgleda da Šarlije neće biti jedno vrijeme u momčadi Bijelih. Ušao je Mlačić umjesto njega.

U 66. je Livaja dobio loptu u prostor na lijevoj strani, a umjesto prodora ubacio je u sredinu gdje je odlično reagirao Šego, nadskočio Mkrtchyana i glavom zabio za 2-0 gostiju.

U 71. minuti jedna je baklja bačena iz redova Kohorte prema Ivušiću i probila je mrežu. Trajao je prekid dok mreža nije uspješno sanirana.

Karačić je u 82. sjajnom dugom loptom pronašao Livaju u šesnaestercu Osijeka. Kapetan Hajduka nije najbolje primio loptu, ali je ipak došao do nje i zabio gol, no poništen je zbog prekršaja u napadu protiv Mkrtchyana.

U čak deset minuta nadoknade Hajduk je umalo zabio i treći kada je Melnjak nakon kornera Benrahoua pucao glavom, ali odlično je reagirao Malenica.

Bijeli su dakle stigli i do četvrte pobjede u isto toliko utakmica nove prvenstvene sezone te zadržali korak s Dinamom na vrhu s maksimalnih 12 bodova.