Livaja dobio žuti pa u čudu pokušao objasniti: 'Ja mu govorim da čekam, a on meni'

Hajduk je na Opus Areni svladao Osijek 2-0 u utakmici četvrtog kola HNL-a golovima Livaje u 11. i Šege u 66. minuti.

Odličnu utakmicu odigrao je Marko Livaja koji se vratio u prvu postavu i zabio prvi te asistirao za drugi gol. Posebno je bila burna proslava gola za 1-0 kada je na dodavanje Bambe okružen s dva igrača domaćina, u padu uspio pucati između njih i s nekih 12 metara poslati loptu u mrežu.

Prvi mu je to gol u novoj sezoni, a tako je prekinuo i post od pet utakmica bez gola. Zadnji takav post imao je prije pet godina.

U 62. minuti je dobio i žuti karton. Prigovarao je nešto sucu Patriku Pavlešiću, ali i zadržavao igru.

"Ah, mlad sudac... Čekao sam Karačića da dođe. Ja mu govorim da čekam Karačića, a on meni žuti karton", pokušao je objasniti Livaja za MAXSport.

