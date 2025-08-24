Varaždin preokretom šokirao Rijeku: Hrvatski prvak pao na svojoj Rujevici

Nogometaši Varaždina napravili su iznenađenje u posljednjoj utakmici 4. kola HNL odigranoj u nedjelju na Rujevici, gdje su s 2-1 svladali aktualnog hrvatskog prvaka Rijeku.

Rijeka je povela pogotkom Tonija Fruka u 5. minuti. Izjednačio je Ivan Mamut u 25. minuti iz kaznenog udarca. Preokret i vodstvo Varaždincima donio je Aleksa Latković u 70. minuti.

U prvoj utakmici nedjeljnog programa Hajduk je golovima Marka Livaje (11) i Michelea Šege (66) s 2-0 svladao Osijek na Opus Areni.

Dinamo i Hajduk imaju maksimalnih 12 bodova nakon četiri kola, a treća je Lokomotiva sa sedam bodova. Po pet bodova imaju Gorica i Varaždin, a Rijeka je šesta s četiri boda. Na dnu ljestvice su tri kluba sa po dva boda, a to su Istra 1961, Vukovar 1991 i Osijek.

Rijeka je u dvoboj s Varaždinom ušla osokoljena vrlo dobrom igrom u prvoj utakmici doigravanja za Europsku ligu protiv solunskog PAOK-a, a igrači Radomira Đalovića nisu mogli poželjeti bolji početak dvoboja, jer su već u petoj minuti došli do vodećeg pogotka.

Mat u dva poteza kreirali su Portugalac Tiago Dantas, izvođeč udarca iz kuta, i strijelac pogotka Toni Fruk u idealno izvedenoj uigranoj kombinaciji. Dantas je uputio nisku oštru loptu na bližu vratnicu, gdje se u pravom trenutku našao Fruk i vanjskim dijelom stopala samo skrenuo loptu pokraj nemoćnog gostujućeg vratara Olivera Zelenike.

Unatoč brzom "nokdaunu" momčad Nikole Šafarića nije dopustila raspad sistema. Samo dvije minute nakon primljenog pogotka Varaždinci su bili blizu izjednačujućem pogotku. Ivan Mamut je pucao iz okreta preko glave, a riječki kapetan Martin Zlomislić je sjajnom intervencijom spriječio pogodak.

Centralna figura

Mamut je bio centralna figura napadačkih akcija gostiju. Tako je u 11. minuti pogodio i prečku, iako bi, i da je pogodio mrežu taj pogodak bio poništen zbog zaleđa.

No, Mamut je u 25. minuti dobio novu priliku za pogodak koju je i sam izborio. Naime, nakon njegovog je udarca lopta pogodila u ruku Anela Husića i sudac Ante Terzić je bez puno razmišljanja pokazao na bijelu točku. Mamut je sam preuzeo odgovornost i preciznim udarcem svladao Zlomislića za 1-1.

Varaždinci su nakon pogotka živnuli i vrlo brzo mogli doći i do vodstva. Samo zahvaljujući odličnoj intervenciji Zlomislića Duvnjak se nije uspio upisati u strijelce pa je na poluvremenu ostalo 1-1.

Đalović je na poluvremenu ostavio trojicu igrača u svlačionici, a ubacio je Luku Menala, Gabrijela Rukaviju i Ndockyta. No, prvu priliku za domaću momčad u drugom dijelu imao je Ante Oreč. Iznenada je sam krenuo prema gostujućem vrataru. Zelenika mu je krenuo u susret, a Oreč je u pokušaju da ga prebaci promašio gol.

Precizniji je u 69. minuti bio Ante Majstorović, ali ne dovoljno za pogodak. Njegov udarac je obranio Zelenika, ali nije dosuđen udarac iz kuta.

Kako to često biva, ono što nije uspjelo Riječanima iskoristili su Varaždinci već u sljedećoj prilici. Pod pritiskom dvojice igrača u plavim dresovima Niko Janković je na sredini igrališta izgubio loptu. U brojčano nadmoćnom protunapadu, Ivan Mamut je donio dobru odluku i poslao loptu na lijevo krilo prema Aleksi Latkoviću. Crnogorski napadač se sjurio u kazneni prostor i snažnim udarcem sa desetak metara svladao nemoćnog Zlomislića.

Riječani su do kraja utakmice pokušali barem izjednačiti, ali Zelenika i suigrači su izdržali bez primljenog pogotka. To im je donijelo prvu pobjedu na Rujevici od 2022. i prvu pobjedu u novoj sezoni domaćeg prvenstva.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Iz Aljaske u zagrebačke tramvaje: Mladi košarkaš nesvakidašnje životne priče prava je atrakcija