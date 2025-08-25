Borac pregazio Sarajevo, a ono što je napravio bivši dinamovac je zapalilo društvene mreže

Nogometaši Sarajeva proživjeli su pravu noćnu moru u Banjoj Luci, gdje ih je domaći Borac svladao uvjerljivih 5:1. Susret je obilježila i velika doza nervoze u redovima gostiju, a dodatne tenzije izazvalo je suđenje Sabrije Topalovića.

Naime, Topalović je poništio pogodak Sarajeva koji je, prema mišljenju mnogih, bio regularan. Upravo ta odluka razbjesnila je igrače i navijače Bordo kluba, a jedan od onih koji nije skrivao nezadovoljstvo bio je i makedonski stoper Stefan Ristovski, koji je ovog ljeta stigao iz zagrebačkog Dinama.

Ristovski je nakon utakmice na Instagramu objavio poruku koja je ubrzo izazvala lavinu reakcija. Na njegovom storyju osvanulo je:

Foto: Instagram

"Dobrodošli u amatersku Premijer ligu. Živio Tito."

Iako je objavu brzo uklonio, screenshot se ubrzo proširio društvenim mrežama i izazvao brojne komentare. Dok jedni podržavaju Ristovskog i kritiziraju suđenje, drugi smatraju da je njegov istup neprimjeren.

Podsjetimo, Borac je do visoke pobjede došao golovima Vukovića i Juričića, koji su postigli po dva pogotka, dok je peti dodao Hrelja.

