PALI NA RUJEVICI /

Đalović bijesan nakon poraza: 'Istukli su nas, rješenja nam nemaju veze sa životom'

Đalović bijesan nakon poraza: 'Istukli su nas, rješenja nam nemaju veze sa životom'
Foto: Nel Pavletic/pixsell

'Vidjeli ste kada rotiramo da nam nedostaju oni koji su igrali protiv PAOK-a'

24.8.2025.
23:57
SPORTSKI.NET
Nel Pavletic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Rijeka je u četvrtom kolu HNL-a na Rujevici poražena od Varaždina 2-1. 

Poveli su domaćini golom Tonija Fruka u petoj minuti. Izjednačio je Ivan Mamut u 25. minuti iz penala, a preokret Varaždincima donio je Aleksa Latković u 70. minuti. 

"Prije svega čestitke Varaždinu. Danas nismo bili pravi i darivali smo Varaždin. Krenuli smo dobro u utakmicu i onda ušli u neku jurnjavu i tražili neka rješenja koja nemaju veze sa životom. Očigledno je da smo na nekim pozicijama deficitarni", rekao je trener Rijeke, Radomir Đalović pa dodao: 

"U sredini nismo mogli napraviti prekršaj. Oni su nas istukli. Vidjeli ste kada rotiramo da nam nedostaju oni koji su igrali protiv PAOK-a."

Sve karte na EL

Razočaran je bio trener aktualnog prvaka pa za kraj poručio. 

"Idemo se dobro odmoriti i spremiti se za Solun."

Rijeka u četvrtak kod PAOK-a igra uzvratnu utakmicu play-offa Europske lige na koju nosi prednost od 1-0 iz prve utakmice odigrane na Rujevici. 

Bolji iz dvomeča plasirat će se u grupnu fazu Europske lige, a poraženi će u grupnu fazu Konferencijske lige. Prolaz dalje donio bi Rijeci 3,6 milijuna eura i još osam utakmica u EL, odnosno četiri na domaćem terenu. Eventualno ispadanje Rijeci bi donijelo 3,1 milijuna eura i šest utakmica u KL. 

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Iz Aljaske u zagrebačke tramvaje: Mladi košarkaš nesvakidašnje životne priče prava je atrakcija

Radomir đalovićHnk Rijeka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PALI NA RUJEVICI /
Đalović bijesan nakon poraza: 'Istukli su nas, rješenja nam nemaju veze sa životom'