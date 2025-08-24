Đalović bijesan nakon poraza: 'Istukli su nas, rješenja nam nemaju veze sa životom'

Rijeka je u četvrtom kolu HNL-a na Rujevici poražena od Varaždina 2-1.

Poveli su domaćini golom Tonija Fruka u petoj minuti. Izjednačio je Ivan Mamut u 25. minuti iz penala, a preokret Varaždincima donio je Aleksa Latković u 70. minuti.

"Prije svega čestitke Varaždinu. Danas nismo bili pravi i darivali smo Varaždin. Krenuli smo dobro u utakmicu i onda ušli u neku jurnjavu i tražili neka rješenja koja nemaju veze sa životom. Očigledno je da smo na nekim pozicijama deficitarni", rekao je trener Rijeke, Radomir Đalović pa dodao:

"U sredini nismo mogli napraviti prekršaj. Oni su nas istukli. Vidjeli ste kada rotiramo da nam nedostaju oni koji su igrali protiv PAOK-a."

Sve karte na EL

Razočaran je bio trener aktualnog prvaka pa za kraj poručio.

"Idemo se dobro odmoriti i spremiti se za Solun."

Rijeka u četvrtak kod PAOK-a igra uzvratnu utakmicu play-offa Europske lige na koju nosi prednost od 1-0 iz prve utakmice odigrane na Rujevici.

Bolji iz dvomeča plasirat će se u grupnu fazu Europske lige, a poraženi će u grupnu fazu Konferencijske lige. Prolaz dalje donio bi Rijeci 3,6 milijuna eura i još osam utakmica u EL, odnosno četiri na domaćem terenu. Eventualno ispadanje Rijeci bi donijelo 3,1 milijuna eura i šest utakmica u KL.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Iz Aljaske u zagrebačke tramvaje: Mladi košarkaš nesvakidašnje životne priče prava je atrakcija