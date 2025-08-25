Dominik Livaković odlazi u dvostrukog prvaka Europe? Pregovori su u tijeku

Engleski prvoligaš Nottingham Forest u pregovorima je s turskim Fenerbahčeom oko transfera prvog golmana hrvatske reprezentacije Dominika Livakovića, objavio je Guardian.

Livaković je ovoga ljeta na izlaznim vratima Fenera, u kojemu je pao u drugi plan, i povezivao se s transferom u više klubova, no ništa se nije realiziralo.

Trener foresta Nuno Espírito Santo inzistira na tome da Forest treba dovesti novog vratara prije kraja prelaznog roka kako bi bio konkurencija trenutno prvom golmanu Matzu Selsu, a dolazak Livakovića bi to riješio.

Forest, prvak Europe 1979. i 1980. godine, prošlu je sezonu u Premier ligi završio na sedmom mjestu i ovoga ljeta su jako aktivni u dovođenju novih igrača. Ako Livaković stigne, bio bi im deveto pojačanje ovoga ljeta. Na prethodnih osam novih igrača potrošili su ukupno čak 170 milijuna eura.

