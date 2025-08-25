Legenda podigla glas: 'Jako sam zabrinut, ne razumijem gdje to vodi'

Robert Špehar, legendarni napadač NK Osijek i bivši hrvatski reprezentativac u razgovoru za portal Net.hr otvoreno je progovorio o lošem ulasku Osijeka u novu SHNL sezonu i teškoj situaciji na Opus Areni. Osijek je u novu sezonu krenuo katastrofalno – nakon prva četiri kola nema ni jedne pobjede, imaju dva boda, a još alarmantnije, momčad nije postigla nijedan pogodak. Špehar ne skriva zabrinutost i jasno poručuje da ovakav ulazak u sezonu nije samo prolazna kriza, nego ozbiljno upozorenje koje traži brze i konkretne reakcije unutar kluba. U intervjuu je govorio o problemima, jasno i glasno pričao o tome što nije dobro, o skromnosti i nezadovoljstvu osječkog navijačkog puka.

'Zadnji smo, ni gola nismo dali'

Ovo je povijesna sramota NK Osijek. Nakon prva 4 kola SHNL-a Osijek je zadnji na tablici, bez pobjede i postignutog gola. To jedan Osijek doživio nikad nije niti će doživjeti, nadam se i tu se ne treba ništa skrivati. Ovo je ponovno ne znam koja, nakon sedmog mjesta prošle sezone, najave velike za ovu i nakon 4 kola, mi smo zadnji na tablici.

"Neću lagati, jako sam zabrinut. Ovo nije dobro", kazat će Robert Špehar.

Hajduk je u derbiju 4. kola SHNL-a na Opus Areni pobijedio Osijek 2-0.

"Zaslužena pobjeda Hajduka. Mislim da su Splićani izdominirali cijelu utakmicu. Osijek je imao tu šansu prije prvog gola Hajduka, da je možda zabio, tko zna kako bi se okrenula utakmica, u koji bi smjer otišla. Međutim, da je možda, da je možda, što bi bilo, kad bi bilo, to slušamo 4 kola. Ovo je povijesna sramota NK Osijek. Nakon prva 4 kola SHNL-a Osijek je zadnji na tablici, bez pobjede i postignutog gola. To jedan Osijek doživio nikad nije niti će doživjeti, nadam se i tu se ne treba ništa skrivati. Ovo je ponovno ne znam koje razočaranje, nakon sedmog mjesta prošle sezone, najave velike za ovu i nakon 4 kola, mi smo zadnji na tablici", priča Robert Špehar.

'Nešto se mora napraviti'

U jednom je dahu nastavio...

"U sljedećih 7 kola ima dosta gostovanja, neće biti lako. Mora se reagirati, nešto napraviti. To što je Osijek bio dobar i simpatičan prva dva kola protiv Dinama i Rijeke kod kuće, bila je dobra igra Osijeka, ali samo od dobre igre se ne živi niti se može živjeti. Već u Varaždinu je to bilo puno lošije, pogotovo drugo poluvrijeme u Varaždinu i ovu utakmicu protiv Hajduka u nedjelju, opet su bili loši. Nije dobro za moj Osijek i nadam se da će se izvući, ali stvarno ne znam što bi rekao. Slušamo iz godine u godinu da će biti dobro, bolje. Svima nam je drago za stadion, moderan je i lijep, nema tu, ali ljudi ovdje u gradu Osijeka, navijači Osijeka Kohorta, željni su pobjeda, željni su osvajanja trofeja. Novi vlasnici su uložili ogromne novce u stadion u zadnjih 10 godina. Kažu da troše u prosjeku 15 milijuna eura. Dakle, 15 x 10 je 150 milijuna eura i ako je stadion koštao 100, to je 250 milijuna eura i u tih 10 godina nti titule prvaka Hrvatske, niti trofej Kupa, niti ijedne grupe u Europi, barem one konferencijske, a jedna Rijeka, evu, nju ću spomenuti, sa trećinom tih novaca u posljednjih 10 godina osvoji dva prvenstva i dva Kupa, dva puta po dvostruke titule, plus - minus, da sad ne slažem nešto.

Nije dobro za NK Osijek, negdje se luta.

"Cijelo vrijeme je tako i ovo je sad uistinu alarmantno. Na putu smo prema dolje. NK Osijek je totalno zadnji na tablici, nije zabio gol, niti jedan. Nevjerojatno mi je to".

Foto: Davor Javorovic/pixsell

'NK Osijek je tradicija'

Kohorta je sredinom prvog poluvremena podignula koreografiju na kojoj se vidi kako sprej rastjeruje žohare uz natpis 'Dezinsekcija u tijeku...'. Bila je to poruka upućena direktoru kluba Vladimiru Čoharu s kojim se navijači već neko vrijeme ne slažu. Za to vrijeme s ostalih tribina moglo se čuti: Odlazi."

"Ne bih komentirao potez navijača, poruku niti simboliku, NK Osijek je jednostavno privatni klub i ovdje nikako mi da to shvatimo, ali isto tako, NK Osijek je privatan klub, ali taj privatni klub mora znati da je NK Osijek tradicija, da se za NK Osijek živi, da građani Osijeka dišu za NK Osijek, da Kohorta živi za NK Osijek. Ljudi su željni uspjeha. Svi smo presretni i oduševljeni sa stadionom, sa Opus Arenom. Opus Arena je tu, nitko ju ne može odnijeti, ali svake godine NK Osijek tone sve niže. Prošle sezone Osijek je bio 7., sad je zadnji, ja ne razumijem gdje to vodi. Što je najgore, navijači Osijeka uopće nisu zahtjevni, uopće ne traže puno, nenormalno. Evo samo ovo - Osijek u prva dva kola nešto i odigra, iako klub nije pobijedio, protiv Dinama je izgubio, s Rijekom remizirali, iako se nešto malo i odigralo, neka dva dupla pasa, nešto malo, napokon, navijači su bili toliko sretni. Samo zbog toga. Nema golova, nema pobjeda, nema ništa. Ne traži nitko nešto nemoguće, samo da se nešto osvoji, tu i tamo, nekad uđe u finale Kupa, pa da ga se niti ne osvoji, da bude dobro, da se giba naprijed, da se ponekad izbori bar grupa Konferencijske lige, da uđemo negdje u nešto, ne moramo u Ligu prvaka, ne moramo u Europa ligu, ali ako puno manji klubovi iz regije mogu, klubovi koji su puno manji po budžetu, po tradiciji, igrati grupe Konferencijske lige, trebao bi i naš NK Osijek."

'Navijači Osijeka ne traže ništa spektakularno'

To je ono što navijači Osijeka traže...

"Ništa spektakularno, ništa nenormalno, navijači u svojim zahtjevima nisu prezahtjevni, zbilja nisu, ali što je tu čudno da su nezadovoljni. Osijek je zadnji, ne pokazuje ništa, nisu dali gol 4 kola. Ne znam uopće što bi rekao".

Kako Robert Špeharu izgleda Hajduk?

"Hajduk ima 12 bodova nakon 4 kola, gol razliku 9-1, nema se tu što reći. Hajduk je izdominirao Osijek u Osijeku, imao je tu situaciju u kojoj je mogao dobiti gol kod 0-0. Možemo mi sad pričati o tome, ali stalno pričamo o istim stvarima. Hajduk je mogao Osijek dobiti i s više razlike. Splićani su prohujali kroz Osijek, nema se tu što, mora im se čestitati. Očigledno da će ove sezone Hajduk niti konkurentan za SHNL s Dinamom".

'Dinamo je jak, ali Hajduk igra samo prvenstvo i Kup'

Prebacio se Robert Špehar potom na Dinamo u razgovoru....

"Dinamo je jak, Dinamo je u ova 4 kola pokazao moć, 12 bodova, gol razlika 10-0, bez primljenog gola, ali Dinamo još nije igrao Europu, Hajduk je igrao. Dinamu tek slijedi tempo igranja na dva fronta srijeda - vikend, odnosno tri kad dođu i Kup utakmice. Hajduk je ispao i u potpunosti je orijentiran za prvenstvo. Rijeka će imati taj problem da će isto igrati Europu. Mi znamo da naši klubovi nisu u rangu velikih europskih klubova koji imaju tu širinu, rostere da mogu igrati na tri fronta - domaće prvenstvo, Kup i Europu. Što se toga tiče, Hajduk je rasterećen, osim SHNL-a nema ništa drugo. Naravno, navijači su im bili jako nezadovoljni, ljuti nakon ispadanja iz Europe. Konstatirali smo da je ispadanja Hajduka od Dinamo Tirane veliki kiks, ali što se tiče prvenstva, Hajduk ima dovoljnu kvalitetu da bude konkurentan do zadnjge kola, po meni", zaključio je Robert Špehar.

