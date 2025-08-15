Što se dogodilo Splićanima u Tirani? 'Žao mi je Hajduka, ali Albanci su zasluženo prošli'

Poraz Hajduka u Tirani od Dinamo Cityja, i to u trenutku kada su Bijeli bili favoriti za prolazak u play-off Konferencijske lige, izazvao je lavinu reakcija navijača, ali i struke. Dok se još sliježu dojmovi nakon utakmice u kojoj je albanski predstavnik potpuno nadigrao Splićane, razgovarali smo s bivšim hrvatskim reprezentativcem i proslavljenim napadačem Robertom Špeharom.

Špehar, koji je godinama igrao i u inozemstvu i u HNL-u, bez zadrške prokomentirao je viđeno u Tirani, analizirao pogreške Hajduka, te istaknuo što je bio prijelomni trenutak za Bijele. Naravno, osvrnuo se i na trenera Gonzala Garciju.

"Vidjelo se i u Splitu u prvoj utakmici da je Dinamo Tirana brza i potentna momčad. Nisu oni ništa posebno, da se ne lažemo, naravno kad to kažem za Dinamo Tiranu mislim u smislu europskog nogometa. Nažalost, pokazala se realnost hrvatskog nogometa da ispadamo od albanskih klubova, da se mučimo s irskim klubovima i to je jednostavno realnost i trenutna stvarnost hrvatskog klupskog nogometa", kaže u uvodu Robert Špehar, trener ŽNK Osijek.

Robert Špehar naglašava kako mu je jako žao što je Hajduk ispao...

"Kako neće biti. Nadao sam se, naravno kao i svi u Hrvatskoj, dobronamjerni koji žele hrvatskom klupskom nogometu dobro, da će naš predstavnik proći. Krivo mi je za te navijače koji su putovali u Tiranu i navijači za Hajduk. Bijeli jednostavno nisu bili pravi, nije bio taj da bi prošao klub nivoa, ranga, kvalitete Dinamo Cityja iz Tirane. To je jednostavno činjenica i tu nema laganja."

Utakmicu je prelomio crveni karton Bambe.

"Bilo je to potpuno nepotrebno, amaterski napravljeno od Bambe. Vjerojatno bi utakmica drugačije i završila. Hajduk je predugo igrao s igračem manje. To je jednostavno brza momčad kao što je Dinamo Tirana znala iskoristiti. Albanski klub ima uistinu dobrih i brzih igrača. Imaju dobro tranziciju. Hajduk je na kraju mogao i zabiti, ali jednostavno kad nisi onaj, taj, pravi taj dan, onda ti i sreća okrene leđa. Šteta za Hajduk, šteta za hrvatski nogomet. Ostajemo s Rijekom, nadamo se da će izboriti grupu Europske lige, iako su već dohvatili skupinu Konferencijske lige, tako da uz Dinamo koji je izravno u natjecanju po skupinama Europske lige, imamo dva predstavnika. Moj Osijek nije ni na 'mapi'. Grupnu fazu Lige prvaka naši klubovi mogu očigledno samo sanjati i to je činjenično stanje".

Što se dogodilo Hajduku u Tirani? Livaje nigdje nije bilo...

"Ne bi ja tu niti jednog igrača istaknuo u smislu da nije bio dobar, da je krivac, neću i ne želim upirati prstom u ikog. Nogomet je kolektivni sport. Naravno da se od Livaje uvijek očekuje da on to riješi, da on bude taj. Vjerojatno zbog kazne što nije igrao u SHNL-u nije u ritmu utakmica. Previše je očigledno bilo i to da odigra i produžetke. Vidjelo se na kraju da je pao. Rebić nije očigledno spreman, čim dobiva kratke seanse. Vjerojatno kad Livaja i Rebić budu totalno spremni, fizički i u svakom smislu, da će Hajduk puno lijepše izgledati, ali već je sezona Hajduku dovedena onako, malo, u kompromitaciju. Jer, ispast ovako na samom startu europskog ljeta od jednog albanskog predstavnika, bez podcjenjivanja ikog, posebno albanske lige koju pratim, dobro poznajem i znam da je dobra liga, ali ipak smo mi Hrvatska, a Hajduk je Hajduk. Hajduk ovakve klubove mora proći".

Je li Garcia pogriješio u taktici?

"Kad neki klub izgubi utakmicu 3-1, u ovom slučaju Hajduk od Dinama iz Tirane i ispadne na samom startu nekih svojih ambicija u Europi, pa naravno da je trener promašio taktiku i ne samo taktiku ili bilo što, ne samo Garcia nego bilo tko. Pretpostavljam da će Garcia snositi svoj dio odgovornosti. Hajduku ostaje SHNL, a to je za jedan klub, velikog Hajduka, navijača Bilih koji dolaze protiv klubova iz donjeg dijela tablice našeg nogometa u velikom broju, uistinu premalo, premalo je to za ambicije Hajduka. Nećemo si lagati, ovo je jedan veliki podbačaj Hajduka u Europi na samom startu sezone", završio je Robert Špehar.

