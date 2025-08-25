LUKSUZNI DETALJ /

Ovo morate vidjeti! Modrićev sat vrijedan 80 tisuća eura oduševio fanove

Foto: Ipaw

Luksuz koji savršeno opisuje Luku

25.8.2025.
11:32
Sportski.net
Ipaw
Dolazak Luke Modrića u Milan izazvao je pravi spektakl, no jedan detalj ukrao je svu pažnju, a mnogima je promaknuo u toom svečanom trenutku predstavljanja.

Na predstavljanju je hrvatski maestro nosio Patek Philippe Complications 5205G-013, sat vrijedan oko 80.000 eura.

 

 

Plavi brojčanik, bijelo zlato i krokodilska koža, luksuz koji savršeno opisuje Luku. Podsjetimo, Luka je ovog ljeta prešao iz redova Real Madrida u Milan, a već je odradio dvije utakmice u crvneno crnom dresu. Prva je bila prijateljska u kojoj je ušao u igru u drugom dijelu, a u subotu je debitirao u Serie A i odradio odličnu utakmicu unatoč porazu svog tima. Bio je jedan od najbolje ocijenjenih na terenu, a novinari su ga hvalili u talijanskim medijima.

