Ovo morate vidjeti! Modrićev sat vrijedan 80 tisuća eura oduševio fanove

Dolazak Luke Modrića u Milan izazvao je pravi spektakl, no jedan detalj ukrao je svu pažnju, a mnogima je promaknuo u toom svečanom trenutku predstavljanja.

Na predstavljanju je hrvatski maestro nosio Patek Philippe Complications 5205G-013, sat vrijedan oko 80.000 eura.

Plavi brojčanik, bijelo zlato i krokodilska koža, luksuz koji savršeno opisuje Luku. Podsjetimo, Luka je ovog ljeta prešao iz redova Real Madrida u Milan, a već je odradio dvije utakmice u crvneno crnom dresu. Prva je bila prijateljska u kojoj je ušao u igru u drugom dijelu, a u subotu je debitirao u Serie A i odradio odličnu utakmicu unatoč porazu svog tima. Bio je jedan od najbolje ocijenjenih na terenu, a novinari su ga hvalili u talijanskim medijima.

POGLEDAJTE VIDEO: Modrić kandidat za Super zlatnu loptu? Dodijeljena je samo jednom u povijesti