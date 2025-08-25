Svi ga gledaju u čudu: Real Madrid ovo nikada neće oprostiti Modrićevom 'sinu'

Brazilski napadač Rodrygo na izlaznim je vratima Real Madrida ovoga ljeta i bilo bi čudo da ga ove sezone gledamo u momčadi Real Madrida.

Rodrygo je odličan prijatelj našeg Luke Modrića s kojim je jako dugo dijelio svlačionicu u Realu i čak su se zvali ocem i sinom, a sada, nakon što je Luka napustio Kraljevski klub i Brazilac bi mogao napraviti isto.

Navodno je jako nezadovoljan otkako je ekipu preuzeo novi trener Xabi Alonso, kod kojega nema tretman kakav smatra da zaslužuje, i želi promijeniti sredinu.

Njegov posljednji ispad dogodio se na zadnjoj utakmici Reala, pobjedi 3:0 nad Oviedom, kada je Rodrygo snimljen u trenucima nakon što je zamijenjen.

Rodrygo nije zabio, ali je bio vrlo motiviran i imao je nekoliko dobrih poteza, no sve su mu lađe potonule u 63. minuti kada ga je Xabi odlučio izvaditi iz igre. Teren je napustio mirno, no kada je sjeo na klupu, krenulo je nezadovoljstvo, bacanje majice i bijesno gestikuliranje.

OVDJE možete pogledati kako je to izgledalo.

POGLEDAJTE VIDEO: McKenna otkrio detalj zbog kojeg je došao u Dinamo: 'Boban je razgovarao s mojom djevojkom'