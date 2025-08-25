Kaos u susjedstvu: Boysi se potukli sa Škriparima, pojavila se snimka

Proteklog vikenda kod bosanskohercegovačkog Blidinja došlo je do sukoba u kojemu su sudjelovali navijači Dinama Bad Blue Boysi i pristalice Širokog Brijega Škripari.

Klix.ba piše da su te dvije skupine u prošlosti imale dobre odnose u BiH te da su korištene baklje i hladno oružje, ali se srećom sve brzo završilo.

Snimka koja je objavljena na društvenim mrežama traje oko tri minute i na njoj se vidi kako se jedna skupina zalijeće na drugu nakon čega nastaje sukob.

Nije poznato više informacija o sukobu i mogućem broju uhićenih i ozlijeđenih.

