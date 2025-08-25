Drama u Dortmundu: Potez Nike Kovača izazvao bijes oca engleske zvijezde

Prva Bundesligaška utakmica Jobea Bellinghama za Borussiju Dortmund završila je neočekivanom tenzijom izvan travnjaka. Mladi Englez, mlađi brat Judea Bellinghama, debitirao je protiv St. Paulija, ali je već na poluvremenu povučen iz igre. Borussia je u tom trenutku imala vodstvo 3:1, no susret je na kraju završio 3:3.

Nezadovoljni roditelji

Takva odluka nije dobro sjela njegovim roditeljima, Marku i Denise. Prema informacijama Sky Sporta, otac Mark – koji ujedno djeluje i kao sinov savjetnik – pričekao je nakon utakmice klupske čelnike u tunelu stadiona. Tamo je ušao u emocionalan razgovor sa sportskim direktorom Sebastianom Kehlom, a prema pisanju Bilda, zahtijevao je i direktan sastanak s trenerom Nikom Kovačem kako bi iznio svoje nezadovoljstvo.

U profesionalnom nogometu ovakav potez obitelji igrača izuzetno je rijedak, pa se klub odlučio oglasiti. Izvršni direktor Lars Ricken pokušao je smiriti situaciju i objasniti okolnosti:

Klub se opravdo

'Roditelji su došli u Njemačku kako bi pratili debi svog sina i nakon utakmice su htjeli porazgovarati s njim. Stajali su ispred svlačionice i razgovarali sa Sebastianom, što nije problem. Ali jasno je da ubuduće u svlačionicu neće imati pristup nitko osim igrača, trenera i klupskih dužnosnika kako bismo izbjegli nesporazume.'

Ricken je naglasio da je stvar zaključena bez dodatne drame te da klub s Bellinghamovom obitelji i dalje ima odnos povjerenja.

Za 18-godišnjeg Jobea Bellinghama, koji nosi dres s brojem 7, ovo je bila prva utakmica u Bundesligi nakon što je ovog ljeta potpisao petogodišnji ugovor. Njegov transfer u Dortmund ujedno je postao i najskuplji izlazni transfer u povijesti Sunderlanda.

Pogledajte video: Ovo je najljepša sportska priča godine: 'Da mi je netko to rekao...'