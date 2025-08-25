Šok iz Poljske: Željko Sopić više nije trener Widzewa iz Lodza

Željko Sopić više nije trener Widzewa iz Lodza objavio je poljski klub. "Željko Sopić više nije trener prve momčadi Widzewa. Odlukom uprave kluba hrvatski stručnjak prestao je obavljati funkciju glavnog trenera. Sopić je na klupu Widzewa sjeo 17. ožujka 2025. godine. U njegovom mandatu momčad iz Łódźa ostvarila je pet pobjeda, dva remija i osam poraza. Gol-razlika u tom razdoblju bila je 18 postignutih i 17 primljenih pogodaka. Novi trener bit će predstavljen na konferenciji za medije zakazanoj za utorak, 26. kolovoza u 15 sati. Događaj će se prenositi uživo na službenom YouTube kanalu Widzewa Łódź" - napisao je klub.

Željko Sopić przestał pełnić funkcję szkoleniowca pierwszej drużyny.



Dziękujemy i życzymy powodzenia! 🇦🇹



ℹ️ Podczas jutrzejszej konferencji zaprezentujemy nowego trenera. Start transmisji o godz. 15:00. pic.twitter.com/4jZ47xg0po — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) August 25, 2025

Bivši trener Rijeke i Gorice u klub je stigao s ciljem da ga zadrži u prvoj ligi kada je potpisao 17. ožujka u čemu je i uspio, ali na početku nove sezone očekivao se rezultatski iskorak koji je izostao. Klub je prošlu sezonu završio na 13. mjestu u konkurenciji 18 klubova, devet bodova iznad zone ispadanja, a u novu sezonu krenuli su s dvije pobjede, remijem i tri poraza te drže deveto mjesto što ne zadovoljava apetite kluba.

Widzew je ovog ljeta doveo i rekordno pojačanje, Mariusza Fornalczyka iz Korone Kielce za 1.5 milijuna eura te su htjeli napredovati u odnosu na prošlu sezonu, a smatraju kako to ne mogu sa Sopićem na klupi.

POGLEDAJTE VIDEO: Real rutinski do pobjede u Oviedu: Hrvat debitirao u novom klubu