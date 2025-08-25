Bijeli protiv Rijeke i Dinama bez ključnog igrača? Evo koliko će izbivati s terena

Stoper Hajduka Zvonimir Šarlija morao je napustiti utakmicu četvrtog kola SuperSport HNL-a protiv Osijeka u 63. minuti zbog problema s mišićem. Nije to na kraju imalo preveliki utjecaj na rezultat, Bijeli su slavili 2:0 golovima Marka Livaje i Michelea Šege, ali standardni prvotimac Hajduka mnoge je zabrinuo.

Čekale su se prve informacije o njegovo ozljedi, a iznio ih je Dalmatinski portal koji je piše da je Šarlijina ozljeda teže prirode i trebao bi propustiti između tri i četiri tjedna. On će tako sigurno propustiti utakmice protiv Rijeke i Varaždina u petom i šestom kolu, a lako moguće da ga neće biti ni u sedmom kolu u kojem Bijele čeka derbi s Dinamom. Ta utakmica bi se trebala igrati oko 20. rujna.

Podsjetimo, Hajduk ima velikih problema na stoperskoj poziciji nakon odlazaka Dominika Prpića i Filipa Uremovića pa je tako silom prilika svoje mjesto u momčadi našao 18-godišnji Branimir Mlačić. Doveden je i kosovski branič Ron Raci, a očekuje se i potpis 28-gdoišnjeg Španjolca Edgara Gonzaleza.

Šarlija je drugu polovicu prošle sezone proveo na posudbi u ciparskom Pafosu, a član Hajduka je od 2023. Ukupno je dosad odigrao 55 utakmica i zabio tri pogotka za Bijele.

