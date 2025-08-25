Oglasio se Sopić nakon otkaza u Poljskoj: 'Bila mi je čast biti dio povijesti kluba'
Problem je nastao kada je na početku ove sezone izostao rezultatski napredak koji se očekivao
Poljski prvoligaš Widzew Łódź danas je objavio kako je uručio otkaz hrvatskom stručnjaku Željku Sopiću koji više nije trener kluba. Bivši trener Gorice i Rijeke na klupu je sjeo 17. ožujka s ciljem da momčad zadrži u poljskom prvenstvu što je i uspio osvojivši 13. mjesto u konkurenciji 18 klubova. Problem je nastao kada je na početku ove sezone izostao rezultatski napredak koji se očekivao.
Sada se nakon otkaza oglasio i sam Sopić te je na Instagramu napisao: "Hvala, Widzew! Bila mi je čast biti dio povijesti kluba, dijeliti nezaboravne trenutke s igračima, stožerom i nevjerojatnim navijačima koji su pokazivali nepokolebljivu podršku. Uložio sam svoju energiju i strast kako bih pomogao ovoj momčadi da raste i uspije. Bez žaljenja, samo ponos na sav trud i uspomene koje smo stvorili. Widzew će zauvijek ostati u mom srcu i uvijek ćete imati navijača u meni!"
Widzew je pod Sopićem ostvario učinak od pet pobjeda, osam poraza i dva remija u 15 utakmica. Hrvat je momčad ostavio na devetom mjestu prvenstvene ljestvice.
