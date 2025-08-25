Incident na dječjem turniru: Hrvoje Vejić dao ostavku i uputio ispriku

Na međunarodnom turniru mladih nogometaša u Čitluku, koji je od 21. do 24. kolovoza organizirala Škola nogometa HNK Brotnjo-Čitluk, došlo je do neugodnog incidenta u utakmici pionira između Šibenika i splitskog Adriatica. Nakon pobjede Šibenčana 2:0, jedan igrač Adriatica izazvao je incident zbog kojeg je trener Hrvoje Vejić preuzeo odgovornost i podnio ostavku.

Bivši kapetan Hajduka i sadašnji SHNL komentator poručio je kako mu je ovo jedan od najtežih trenutaka u trenerskoj karijeri. 'Na dječjem turniru dogodile su se stvari koje se ne bi smjele dogoditi. Moj igrač je napravio dva incidenta, a ja sam smatrao da je moja moralna obveza preuzeti odgovornost. Više nisam trener u klubu i ispričavam se Šibeniku, Zrinjskom, roditeljima i navijačima,' rekao je Vejić.

Posebno je naglasio kako su netočne glasine da je nakon utakmice vrijeđao protivnike ili pjevao uvredljive pjesme, te je najavio i moguću pravnu reakciju zbog takvih tvrdnji.

Vejić je dodao da se nada kako će ova situacija biti lekcija mladom igraču: 'Riječ je o djetetu od 13 godina kojem treba pomoći da ne ponavlja takve stvari. Ako će mu ovo iskustvo biti pouka, onda sve ima smisla.'

Pogledajte video: Real rutinski do pobjede u Oviedu: Hrvat debitirao u novom klubu