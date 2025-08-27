Kazahstan u transu! Komentator urlao 60 sekundi nakon što je Celtic ispao iz Lige prvaka

Kazahstanski prvak Kairat priredio je senzaciju i prvi put izborio Ligu prvaka, izbacivši Celtic nakon drame jedanaesteraca.

Junak večeri bio je vratar Temirlan Anarbekov, koji je obranio čak tri penala, Idahu, McCowanu i Maedi, nakon čega je stadion eksplodirao od slavlja.

Sve o Ligi prvaka čitajte na portalu Net.hr!

Posebnu čar dodao je kazahstanski komentator koji je gotovo minutu urlao od sreće. Poslušati komentatora koji će zasigurno ući u legendu možete ovdje!

Kairat iz Almatija, grada blizu kineske granice, ispisao je povijest i postao najveća priča ovogodišnje Lige prvaka.

