Kazahstan u transu! Komentator urlao 60 sekundi nakon što je Celtic ispao iz Lige prvaka
Kairat iz Almatija, grada blizu kineske granice, ispisao je povijest...
Kazahstanski prvak Kairat priredio je senzaciju i prvi put izborio Ligu prvaka, izbacivši Celtic nakon drame jedanaesteraca.
Junak večeri bio je vratar Temirlan Anarbekov, koji je obranio čak tri penala, Idahu, McCowanu i Maedi, nakon čega je stadion eksplodirao od slavlja.
Sve o Ligi prvaka čitajte na portalu Net.hr!
Posebnu čar dodao je kazahstanski komentator koji je gotovo minutu urlao od sreće. Poslušati komentatora koji će zasigurno ući u legendu možete ovdje!
Kairat iz Almatija, grada blizu kineske granice, ispisao je povijest i postao najveća priča ovogodišnje Lige prvaka.
POGLEDAJTE VIDEO: Garcia stvara španjolsku legiju u Splitu: Evo tko su novi igrači Hajduka