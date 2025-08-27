Sada se sve zna: Evo kad će prvi puta snage odmjeriti Hajduk i Dinamo

Hajduk i Dinamo, dva najveća hrvatska kluba, prvi puta ove sezone sastat će se u sedmom kolu SuperSport HNL-a na Poljudu, toliko je dosad bilo poznato. Međutim, nije se znao točan datum odigravanja utakmice, ali i to je sada obznanjeno na stranici HNS semafor.

Tako će svoju prvu od četiri prvenstvene utakmice ove sezone Bijeli i Plavi odigrati 20. rujna u 17:00 sati. Hajduk i Dinamo zasad su jedina dva stopostotna kluba s četiri pobjede u četiri odigrane utakmice, a tek će se vidjeti hoće li tako ostati i u sljedeća dva kola koliko nedostaje do njihova prvog međusobnog susreta. Dinamo će u petom kolu gostovati u Varaždinu, a u šestom na Maksimir stiže Gorica.

Foto: Luka Stanzl/pixsell

Hajduk s druge strane očekuje derbi s Rijekom na Poljudu u petom kolu već ove nedjelje, a u šestom će gostovati u Varaždinu. Jedino što ih trenutačno razdvaja na ljestvici je gol-razlika. Dinamo je na 10:0, a Hajduk ima omjer zabijenih i primljenih pogodaka 9:1.

