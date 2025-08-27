Hajduk poslao jednog od svojih najskupljih igrača na posudbu: Probat će se vratiti u formu

Hajduk i Lokomotiva dogovorili su posudbu veznjaka Bijelih Mihaela Žapera u zagrebački klub. On će tako provesti cijelu sezonu u momčadi Nikice Jelavića i pokkušati se vratiti u natjecateljsku formu budući da za Hajduk nije igrao još od veljače 2024.

Žaperu je tada teško stradalo koljeno te je oporavak bio dug, a njegov povratak na travnjak je odgođen nekoliko puta. U normalni trenažni proces vratio se još u drugom dijelu prošle sezone, a s Bijelima je prošao i ljetne pripreme, ali nikada se nije potpuno vratio na teren te je za Hajduk upisao samo 15 nastupa.

Stigao je na Poljud u siječnju 2023. iz Osijeka za milijun eura što ga je učiinilo četvrtim najskupljim igračem Hajduka u povijesti. U trenutku kada je stigao bio je jedan od najboljih defenzivnih veznjaka lige i činilo se kako se ima pravo nadati pozivu u hrvatsku reprezentaciju, no ta ozljeda koljena mu je uvelike usporila karijeru.

Valja spomenuti i kako je Hajduk više od njega platio samo Anasa Sharbinija (dva milijuna eura), Senijada Ibričića (1.8 milijuna eura) te Niku Kranjčara i Filipa Krovinovića (obojicu po 1.5 milijuna eura).

