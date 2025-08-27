Hajduk, Rijeka i Dinamo saznali protivnike u Hrvatskom kupu

Tri najveća hrvatska kluba, Dinamo, Hajduk i Rijeka, saznali su protivnike u 16-tini finala Hrvatskog kupa. Podjsetimo, naslov brani Rijeka koja je u finalnom dvomeču prošle sezone svladala Slaven Belupo.

U obranu naslova, Rijeka će krenuti u Zagrebu kod četvrtoligaša Maksimira koji se natječe u Trećoj nogometnoj ligi Centar. Oni su u prošlom kolu izbacili Jadran iz Poreča s 3:2 nakon produžetaka. Hajduk će pak gostovati u Koprivnici kod četvrtoligaša NK Koprivnice koja je u prvom kolu s 1:0 svladala Pitomaču.

Sve novosti iz hrvatskog nogometa pratite na portalu Net.hr.

Dinamo će pak igrati protiv svog imenjaka iz Predavca, također u gostima. Riječ je o još jednom četvrtoligašu koji se natječe u Trećoj nogometnoj ligi Sjever, a u prvom kolu izbacio je Bedem u gostima s 3:5.

Parovi šesnaestine finala SuperSport Hrvatskog kupa

Dinamo Predavac - Dinamo Zagreb

Koprivnica - Hajduk

Maksimir - Rijeka

Vukovar - Cibalia

Graničar Kotoriba - Slaven

Neretva - Istra

Uljanik - Osijek

Libertas - Gorica

Varteks - Šibenik

Dugo Selo - Lokomotiva

Solin - Rudeš

Gaj Mače - Varaždin

Kurilovec - Oriolik

Slavonija - BSK

Radnik Križevci - Mladost Ždralovi

Karlovac 1919 - Belišće

Poznato je već kako će izgledati i osmina finala kupa:

