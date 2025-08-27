Hajduk, Rijeka i Dinamo saznali protivnike u Hrvatskom kupu
Poznati parovi šesnaestine finala Kupa.
Tri najveća hrvatska kluba, Dinamo, Hajduk i Rijeka, saznali su protivnike u 16-tini finala Hrvatskog kupa. Podjsetimo, naslov brani Rijeka koja je u finalnom dvomeču prošle sezone svladala Slaven Belupo.
U obranu naslova, Rijeka će krenuti u Zagrebu kod četvrtoligaša Maksimira koji se natječe u Trećoj nogometnoj ligi Centar. Oni su u prošlom kolu izbacili Jadran iz Poreča s 3:2 nakon produžetaka. Hajduk će pak gostovati u Koprivnici kod četvrtoligaša NK Koprivnice koja je u prvom kolu s 1:0 svladala Pitomaču.
Dinamo će pak igrati protiv svog imenjaka iz Predavca, također u gostima. Riječ je o još jednom četvrtoligašu koji se natječe u Trećoj nogometnoj ligi Sjever, a u prvom kolu izbacio je Bedem u gostima s 3:5.
Parovi šesnaestine finala SuperSport Hrvatskog kupa
Dinamo Predavac - Dinamo Zagreb
Koprivnica - Hajduk
Maksimir - Rijeka
Vukovar - Cibalia
Graničar Kotoriba - Slaven
Neretva - Istra
Uljanik - Osijek
Libertas - Gorica
Varteks - Šibenik
Dugo Selo - Lokomotiva
Solin - Rudeš
Gaj Mače - Varaždin
Kurilovec - Oriolik
Slavonija - BSK
Radnik Križevci - Mladost Ždralovi
Karlovac 1919 - Belišće
Poznato je već kako će izgledati i osmina finala kupa:
🏆 Parovi 1/8F HNK-a! pic.twitter.com/PYh7QMD9r3— Hrvatski Nogometni Kup (@HrvatskiKup) August 27, 2025
