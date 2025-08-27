Sučić zaludio Talijane i otkrio im najdraži detalj iz karijere: 'Tu noć ću uvijek pamtiti'

Petar Sučić prešao je ovog je ovog ljeta iz zagrebačkog Dinama u milanski Inter za koji je proteklog vikenda debitirao u Serie A. U premijernom nastupu upisao je asistenciju za pogodak i tako odmah skrenuo pažnju na sebe. Tim povodom gostovao je u emisiji 'On Board' gdje je otkrio mnoge manje poznate detalje iz profesionalnog i privatnog života:

"Odrastao sam u malom selu s obitelji. Imamo malu farmu. Moj otac voli uzgajati krave; imamo ih nekoliko, a kad sam bio mali, ponekad sam mu pomagao musti ih ujutro. Bilo je zabavno. Uživao sam u tom načinu života; mislim da sam imao sretno djetinjstvo. Bio sam jako sretan, cijeli dan sam živio vani. Imali smo i druge životinje. To je dio mog života kojeg ću se uvijek sjećati" - rekao je Sučić u uvodu.

Otkrio je i kako nema otvoren profil na društvenim mrežama jer su prevelika distrakcija koja može oduzeti i do pet sati dnevno. Potom se dotaknuo dosad najdražeg trenutka iz karijere, a to je prošlosezonska utakmica protiv Monaca: "Padala je toliko jaka kiša da sam mislio da na kraju nećemo igrati. Ali onda smo izašli na teren. Bio je to moj prvi nastup u Europi. Bio sam sretan i entuzijastičan i postigao sam jedan od najboljih golova u svom životu. Noć koju ću uvijek pamtiti."

Otkrio je i detalje odnosa sa svojim rođakom Lukom koji je također profesionalni nogometaš te njih dvojica zajedno predstavljaju Vatrene: "Odrastao je u Austriji, ali kada god je ima malo vremena, svake godine dođe me posjetiti i igramo baš kao što smo igrali kao djeca, kada nismo ni zamišljali da ćemo zajedno igrati za reprezentaciju. Trebamo biti ponosni na sebe, naše obitelji jesu. Kad smo bili mali, zajedno smo gledali reprezentaciju na televiziji, a sada igramo zajedno za Hrvatsku. Za mene je to posebna obiteljska priča."

