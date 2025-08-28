Pratit ćemo ždrijeb Lige prvaka: Ovo su svi sudionici po jakosnim skupinama

Znamo sve sudionike Lige prvaka, a kad je tako, ne preostaje ništa drugo nego da se održi ždrijeb. Ždrijeb za ligašku fazu Lige prvaka 2025/26 održat će se u četvrtak s početkom u 18.00 sati u Grimaldi Forumu u Monacu.

Četiri jakosne skupine

Umjesto 32 kluba, u Ligi prvaka od prošle godine sudjeluje 36 klubova. Oni će i ove godine biti podijeljeni u četiri nositeljska pota, odnosno jakosne skupine, a ždrijebom će svakom klubu biti dodijeljeno osam protivnika – po dva iz svakog pota. Prošle godine, odnosno sezone, format od 36 klubova imao premijeru, a ove sezone će biti po drugi put da se u takvom formatu igra i s takvim brojem klubova. Osvajač naslova Lige prvaka, francuski PSG, bit će prvi nositelj u 1. skupini.

Jakosne skupine:

POT 1: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Liverpool, Inter Milan, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

POT 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

POT 3: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag, Bodø/Glimt, Marseille

POT 4: FC Kopenhagen, Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Newcastle United, Karabag, Pafos, Kairat

Inače, automatizirani softer izvlačit će osam protivnika za svaki klub. Sustav ždrijeba kombinira klasično izvlačenje loptica s digitalnim algoritmom, uz poštovanje pravila poput toga da se klubovi iz iste zemlje ne mogu sastati više od dva puta u liga fazi.

Četiri utakmice doma i u gostima

Svaki će klub igrati protiv dva protivnika iz svakog bubnja, od kojih će jedan biti kod kuće, a jedan u gostima. Svaka momčad odigrat će ukupno osam utakmica, četiri kod kuće i četiri u gostima. Nakon odigranih osam kola, osam najbolje plasiranih momčadi plasirat će se izravno u osminu finala. Klubovi koji završe između 9. i 24. mjesta ulaze u play-off rundu, dok se preostali oproštaju od natjecanja.

Ovaj sustav, poznat i kao “švicarski model”, donosi veću raznolikost protivnika i veći broj atraktivnih utakmica, čime je UEFA nastojala dodatno povećati zanimanje navijača diljem Europe.

Gdje pratiti ždrijeb

Cijeli događaj moći ćete u tekstualnom prijenosu UŽIVO pratiti na portalu Net.hr. Nogometni zaljubljenici i navijači diljem svijeta imat će priliku pratiti kako će izgledati prvi povijesni raspored liga faze, koja počinje 16. rujna 2025.

