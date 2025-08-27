Koliko će nisko potonuti: Manchester United doživio debakl protiv četvrtoligaša

Nogometaši Manchester Uniteda ispali su u drugom kolu EFL kupa od engleskog četvrtoligaša Grimsby Towna. Nakon 90 minuta rezultat je bio 2:2, a United je do izjednačenja došao tek u 89. minuti preko Harryja Maguirea, te se konačan rasplet desio nakon raspucavanja udaraca s bijele točke.

Grimsby je poveo s 2:0 pogotcima Charlesa Vernama nakon greške Kobbieja Mainooa u 22. minuti, a osam minuta kasnije Tyrell Warren je povećao vodstvo svoje momčadi. Za United je smanjio Bryan Mbuemo u 75. minuti da bi Maguire donio izjednačenje pred sam kraj utakmice.

Nakon čak 13 serija udaraca, domaćin je slavio rezultatom 12:11, a za United je ključan bio promašaj Mbeumo koji je pogodio prečku u posljednjoj seriji. Za Crvene Vragove promašio je i Matheus Cunha u petoj seriji dok je kod Grimsbyja jedini neprecizan bio Clarke Oduor u trećoj seriji.

Koliki je jaz između ove dvije momčadi najbolje pokazuje činjenica da je po kladionicama koeficijent na pobjedu Grimsbyja iznosio 15. Riječ je o klubu koji se natječe u četvrtoj engleskoj ligi - League Two gdje trenutno drži četvrto mjesto s tri pobjede i dva remija iz pet utakmica. Prošlu sezonu završili su na devetom mjestu u tom rangu. Po Transfermarktu vrijede 3.6 milijuna eura, točnije 246 puta manje od Uniteda.

