Pogledajte kaos nakon derbija: Naguravanje, uvrede i bijesni trener, a onda se s tribina spustio on

Poslije derbija Hajduka i Rijeke (2:2) u 5. kolu HNL-a nastao je pravi kaos, došlo je do naguravanja igrača i članova stručnih stožera, a na meti uvreda našao se sudac Dario Bel.

Navijači Hajduka tijekom cijelog susreta negodovali su zbog njegovih odluka, a posebno ih je razbjesnila situacija na samom kraju, kada nije dopustio izvođenje auta i označio kraj utakmice.

S tribina su se potom prolomile uvrede, dok je trener Gonzalo Garcia ušao u raspravu tražeći objašnjenje. Na terenu su se pojavili i Ante Rebić te Ivan Rakitić.

